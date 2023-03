Peter Prevc zabrał głos po makabrycznym upadku. "Czasami sprawy wyglądają źle"

Tuż po wyjściu z progu puściło wiązanie w narcie Petera Prevca, przez co stracił równowagę w powietrzu i miał bardzo groźnie wyglądający upadek. Skocznię opuścił na noszach, ale był przytomny. Dzień po upadku odezwał się w sieci do zmartwionych kibiców.

Prevc zabrał głos po groźnym upadku

Całe zdarzenie z udziałem Prevca wyglądało makabrycznie, a wideo z feralnego skoku treningowego pokazywano m.in. w studiu Eurosportu. Słoweniec stracił kontrolę tuż po odbiciu po tym, jak niespodziewanie wypięła mu się jedna z nart. Runął z dużą prędkością na zeskok. Bardzo szybko interweniowali lekarze, którzy zajęli się Prevcem. Opuszczał obiekt na noszach i został zabrany do kliniki w Jesenicy. Tam przeszedł pierwsze badania, po których podjęto decyzję o przeniesieniu go do szpitala w Lublanie

Prevc był przytomny po upadku. Na szczęście nie odniósł poważnej kontuzji. Ze szpitala w stolicy Słowenii pierwszy raz zabrał głos nt. swojego stanu zdrowia po pechowym treningu.

Skoczek zdradził, że nabił sobie kilka siniaków, ale zdiagnozowano u niego wstrząsem mózgu.

"Czasami sprawy wyglądają źle. Na szczęście wyszedłem z upadku tylko ze wstrząśnieniem mózgu i posiniaczonymi plecami" - oznajmił Prevc w poście na Instagramie.

Dodał, że otrzymał odpowiednie wsparcie i profesjonalną opiekę ze strony lekarzy. "Serdeczne podziękowania dla mojej żony, wszystkich ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek, którzy dbają o mnie, abym wyszedł ze szpitala zdrowy. Dziękuję wszystkim za budujące wiadomości" - czytamy w jego wpisie.

Na razie Prevc zostanie w szpitalu w Lublanie na dalszej obserwacji. Placówkę medyczną opuści najprawdopodobniej za kilka dni.