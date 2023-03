MŚ Planica 2023. O której skoki? Gdzie oglądać kwalifikacje? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

W konkursie na skoczni normalnej zwyciężył Piotr Żyła, który wyprzedził Andreasa Wellingera i Karla Geigera. Po przerwie na konkurs mikstów i starty pań przyszedł czas na zawody mężczyzn na skoczni dużej, które zaplanowano już na piątek. Wcześniej jednak muszą odbyć się kwalifikacje na obiekcie, którego punkt konstrukcyjny usytuowano na 125. metrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud wreszcie zabrał głos. Tak tłumaczy słowa o parodii

MŚ Planica 2023 ciągle trwają. Czas na kwalifikacje z czterema Polakami

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni dużej weźmie udział czterech Polaków. Thomas Thurnbichler zdecydował, że dokona jednej roszady w składzie w porównaniu z zawodami na skoczni normalnej. Oprócz Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły na belce startowej pojawi się Aleksander Zniszczoł. 28-latek zastąpi Pawła Wąska, który słabo prezentował się w treningach.

W środę obyły się trzy sesje treningowe, w których najlepiej z Polaków skakał Kamil Stoch. Zajmował kolejno piąte, ósme i siódme miejsce. Nierówną formę prezentował z kolei Piotr Żyła, który był 27., siódmy i 15. Podobnie sytuacja wyglądała u Dawida Kubackiego, który w pierwszym treningu zajął siódme miejsce, w drugim był dziesiąty, a w trzecim dopiero 19. Aleksander Zniszczoł był 11., 14. i 25. W treningach zwyciężali Halvor Egner Granerud, Timi Zajc i Domen Prevc.

O której skoki dzisiaj? Mistrzostwa świata w Planicy 2023 [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego na skoczni dużej zaplanowano na czwartek, 2 marca o godzinie 17.30. Transmisja zawodów będzie dostępna w telewizji na kanale Eurosport 1. Z kolei w internecie skoki będzie można oglądać za pośrednictwem platformy Player.pl. O godzinie 16:00 skoczkowie przystąpią do serii próbnej. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z kwalifikacji na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.