Tajner skomentował spektakularny wyczyn Żyły. "Ma nadzwyczajną moc"

Piotr Żyła w świetnym stylu zdobył mistrzostwo świata na skoczni normalnej w Planicy. Po pierwszej serii zajmował 13. miejsce, w drugiej skoczył aż na 105 metrów, czym ustanowił nowy rekord skoczni. Dzięki temu awansował na pierwsze miejsce, na którym utrzymał się do końca zmagań.

Apoloniusz Tajner skomentował wielki sukces Piotra Żyły. "Sam jestem ciekaw, co to było"

36-latek został najstarszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zdobył mistrzostwo świata. Zdaniem Apoloniusza Tajnera po części jest to efekt zmiany w treningach, jaką zastosowano w Polsce wiele lat temu. Między innymi dzięki niej Żyła od lat utrzymuje "wyjątkową stabilność". - Na ogół nie wypada poza czołową dziesiątkę konkursów. Najlepsza forma przyszła właśnie na mistrzostwa świata. Po to zresztą trener Thurnbichler zrobił tydzień przerwy w startach, żeby doładować baterie i żeby pojawił się "błysk" na progu skoczni. Ale też Piotrek miał dyspozycję dnia. Zapewne znalazł w sobie jakiś sposób, by pokazać się najlepiej, jak potrafi. Sam jestem ciekaw, co to było - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Zdaniem byłego trenera polskich skoczków o sukcesie zadecydowało odpowiednie wykorzystanie posiadanych atutów. - On ma nadzwyczajną moc odbicia. A ponieważ w drugim skoku w Planicy trafił idealnie w próg, ta nadzwyczajna moc pozwoliła idealnie rozwinąć się do lotu. Potem w locie biodrami "nakręcał" prędkość. Gdyby nie trafił w próg, jego błąd byłby pogłębiony właśnie przez tę dynamikę. - wytłumaczył.

Tajner uważa, że Żyłę stać na uzyskanie dobrego wyniku także podczas konkursu na dużej skoczni. Pomóc może mu w tym może odpowiednie nastawienie mentalne. - Jest kandydatem do medalu na dużej skoczni. Pewnie teraz jest bardziej wyluzowany jako mistrz świata. Ciekawe, co sobie znajdzie, żeby się znów pozbierać. Jest w formie i będzie dobry w konkursach indywidualnym i drużynowym na K125 - ocenił.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni podczas mistrzostw świata w Planicy odbędzie się w piątek, 3 marca. Dzień wcześniej zostaną przeprowadzone kwalifikacje.

