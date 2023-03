Rajda wytłumaczyła swoją decyzję. Bolesne słowa o kadrze. "Skłócona i podzielona"

W środę Kinga Rajda zajęła 23. miejsce podczas konkursu na skoczni dużej na mistrzostwach świata w Planicy. Jeszcze w trakcie zawodów dała do zrozumienia, że będzie to jej ostatni występ w karierze. - Już wcześniej podjęłam decyzję - powiedziała później w rozmowie z Eurosportem.

Kinga Rajda opowiedziała o powodach zakończenia kariery. "Straciłam serce do skoków narciarskich"

22-latka nie podjęła tej decyzji spontanicznie. W wywiadzie dla Interii przyznała, że duży wpływ na nią miały ostatnie trzy lata, które uznaje za "najgorszy okres w życiu". - Po zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie miałam załamanie i nie chciałam wracać. Dałam się jednak namówić. Spróbowałam też innego sportu. Odpoczęła mi głowa i podjęłam jeszcze jedną próbę. Kolejny rok okazał się jednak tak samo fatalny - zdradziła. Jednym z najbardziej dotkliwych zdarzeń był upadek na skoczni w Wiśle w grudniu 2020 r. - Po nim zaczęłam bać się wiatru - przyznała.

Rajda miała też problem z atmosferą panująca w żeńskiej reprezentacji. Potwierdziła, że drużyna była "skłócona i podzielona". - W takich warunkach nie da się pracować. Strasznie się męczyłam przez trzy ostatnie lata. W kadrze byłam od 2015 roku i pojawiło się chyba zmęczenie tym wszystkim, a także psychiczne wypalenie. Nie chcę tracić swojego zdrowia. Straciłam serce do tego sportu. Nie było już we mnie radości. Straciłam nawet ochotę do treningów - powiedziała. Skoczkini przyznała, żal jest "bardzo duży". - Najbardziej chyba do siebie, że nie byłam w stanie zrobić więcej - dodała.

Podczas pożegnalnego konkursu skoczkini poprzez specjalne napisy na rękawiczkach podziękowała osobom, które wspierały ją w trakcie kariery. - To dla wszystkich, którzy byli ze mną przez 12 lat. W szczególności dla Pauliny Węgrzyn-Gębuś i trenera Sławka Hankusa. Dla moich rodziców i wszystkich przyjaciół, bo doprowadzili mnie do tego miejsca i pozwolili mi przetrwać - wyjaśniła.

23. miejsce Kingi Rajdy było wyrównaniem najlepszego wyniku polskiej skoczkini w historii mistrzostw świata. Taki sam rezultat osiągnęła Kamila Karpiel w 2019 roku w Seefeld.