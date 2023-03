To koniec! "Last dance" Kingi Rajdy w Planicy. "Już wcześniej podjęłam decyzję"

Kinga Rajda nie mogła zaliczyć startu na mistrzostwach świata w Planicy do udanych. W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej odpadła w kwalifikacjach i zajęła dopiero 43. miejsce. W zawodach drużynowych Polki zajęły dziewiąte miejsce. Gdyby nie dyskwalifikacja jednej z Amerykanek, byłyby ostatnie.

Kinga Rajda ogłosiła rezygnację ze skoków narciarskich. "Chciałam się tym cieszyć, zapamiętać"

Środa była już inna. Rajda wystartowała w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. W pierwszej serii skoczyła na odległość 115 metrów i jako jedyna przedstawicielka Polski awansowała do serii finałowej. Udało jej się to jako trzeciej Polce w historii. Niedługo później zawodniczka pokazała do kamery rękawiczki z napisami: "Last dance" ("Ostatni taniec") oraz "Dziękuję familio". To mogło sugerować, że żegna się ze skokami narciarskimi.

Potwierdziło się to w serii finałowej. Po tym, gdy Rajda oddała skok (odległość 118,5 m), spiker zdradził, że było to jej pożegnanie z tym sportem. - Dziękujemy Kingo za twoją karierę, powodzenia - powiedział. W późniejszej rozmowie z Eurosportem zawodniczka potwierdziła rezygnację. - Już wcześniej podjęłam decyzję, że to mój ostatni konkurs i chyba łatwiej mi się skakało. Chciałam się tym cieszyć, zapamiętać. Skoki były fajne. Dziękuję - wyznała.

Ostatecznie Rajda ukończyła zawody na 23. pozycji. Spośród reprezentantek Polski poza nią w konkursie startowała także Nicole Konderla. W pierwszej serii skoczyła 102,5 metra i ostatecznie zajęła 38. miejsce. Mistrzynią świata została Kanadyjka Alexandria Loutitt, druga była Norweżka Maren Lundby, a trzecia Niemka Katharina Althaus.