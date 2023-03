Sensacja goniła sensację na MŚ w Planicy! Zaskakująca mistrzyni, świetny wynik Rajdy

Wtorek był pierwszym dniem rywalizacji w skokach narciarskich na skoczni dużej w ramach mistrzostw świata w słoweńskiej Planicy. Po dniu przerwy, do walki w ocenianych seriach wróciły panie, które zmierzyły się w kwalifikacjach do środowego konkursu indywidualnego. Wówczas Kinga Rajda, jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek z naszego kraju, oddała skok na 105,5 metra przy niekorzystnych warunkach, co szybko pozwoliło jej znaleźć się na liście zawodniczek z awansem.

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Fenomenalny skok Kingi Rajdy podczas MŚ w Planicy

Środowe zmagania kobiet rozpoczęły się o godzinie 17:30 czasu polskiego. Po pierwszej serii polscy kibice mogli przeżywać spore emocje. Wszystko za sprawą Kingi Rajdy, która oddała fenomenalny skok na 115 metrów i zakończyła pierwszą serię na 19. pozycji. 22-letnia Polka była tym samym trzecią zawodniczką z naszego kraju po Kamili Karpiel (23. miejsce w 2019 r.) i Annie Twardosz (24. miejsce w 2021 r.), która awansowała do drugiej serii skoków w konkursie indywidualnym mistrzostw świata.

Potem udało jej się poprawić wynik. W drugim skoku udało jej się osiągnąć 118,5 metra, co pozwoliło jej zająć ostatecznie 23. miejsce, wyrównując tym samym najlepszy wynik reprezentantek Polski w historii.

Po udanym skoku w pierwszej serii Polka pokazała do kamery rękawice, na których widniał napis: "Last Dance. Dziękuję Familio" z dorysowanym sercem. Może to oznaczać, że tym wspaniałym rezultatem Kinga Rajda kończy przygodę ze skokami narciarskimi. Po skoku Polki znajdujący się na skoczni spiker powiedział: "Dziękujemy Kinga za całą karierę. Powodzenia".

Konkurs wygrała Kanadyjka Alexandra Loutitt, która kilka dni wcześniej wygrała mistrzostwa świata juniorów. Maren Lundby, której nie udało się obronić tytułu sprzed roku, była druga. Tuż za nią znalazła się Katharina Althaus, która miała szansę na czwarty złoty medal, ale tym razem musiała zadowolić się brązem.

Druga z Polek, która zakwalifikowała się do środowego konkursu Nicole Konderla z wynikiem 102,5 metra zakończyła udział w zawodach na trzydziestym ósmym miejscu.

