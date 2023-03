O której skoki dzisiaj? Gdzie obejrzeć walkę o kolejne medale MŚ w Planicy [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Po zmaganiach na skoczni normalnej rywalizacja w skokach narciarskich podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym przenosi się na obiekt duży, czyli Bloudkovą Velikankę (HS 138). Na początek o medale powalczą panie, wśród których zdecydowaną faworytką jest Katharina Althaus. Niemka zdominowała bowiem dotychczasowe konkursy i ma na koncie już trzy złote krążki.

Skoki narciarskie kobiet zdominowane przez Katharinę Althaus. Jak będzie na skoczni dużej?

Althaus wygrała na skoczni normalnej zmagania indywidualne. Niemka wyprzedziła Austriaczkę Evę Pinkelnig i Annę Odine Stroem. Następnie wraz z koleżankami wygrała konkurs drużynowy przed Austriaczkami i Norweżkami. Po złoto sięgnęła także w rywalizacji mikstów, gdzie podium uzupełniły odpowiednio zespoły Norwegii i Słowenii.

Teraz skoczkinie będą walczyły na skoczni dużej (HS 138), gdzie niestety próżno spodziewać się pierwszoplanowych ról naszych zawodniczek. Do konkursu głównego awansowały Kinga Rajda (30. miejsce w kwalifikacjach) i Nicole Konderla (35. lokata). We wszystkich skokach treningowych obie nasze zawodniczki plasowały się w przedziale pozycji 30-35, dlatego za sukces będzie należało uznać ich awans do serii finałowej.

Ponownie wielką faworytką będzie Althaus. Niemka wygrała serię próbną przed kwalifikacjami, w których okazała się najlepsza. Patrząc na sesje treningowe jej największą rywalką powinna być Nika Kriznar. Słowence co prawda nie udał się skok w kwalifikacjach, które ukończyła na 13. lokacie, ale w serii próbnej przed kwalifikacjami była druga, a jeszcze wcześniej wygrała dwa z trzech treningów. Bardzo groźna będzie także Eva Pinkelnig, czyli liderka Pucharu Świata, która niemal we wszystkich skokach na Bloudkovej Velikance była w czołówce. Warto również zwrócić uwagę na powracającą po rocznej przerwie Maren Lundby, która wygrała jeden z treningów, a w kwalifikacjach zajęła trzecie miejsce.

Gdzie obejrzeć skoki dzisiaj? Mistrzostwa świata w Planicy 2023 [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Konkurs skoków narciarskich kobiet na skoczni podczas mistrzostw świata w Planicy zaplanowano na środę 1 marca i godz. 17:30. Transmisję na żywo z tego wydarzenia od 17:20 będzie można obejrzeć w Eurosporcie 1. Dostępny będzie też stream online w platformie Player.pl. Seria próbna rozpocznie się o godz. 16:30. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej z tych zawodów na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

