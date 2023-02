Thurnbichler odpowiedział księdzu, który go obraził. Klasa

- To jest obrzydliwe i wstrętne. I to jest facet? - powiedział ks. Michał Woźnicki, który na co dzień posługuje u poznańskich salezjanów, o tatuażach trenera polskich skoczków narciarskich Thomasa Thurnbichlera. Szkoleniowiec odpowiedział już na wypowiedź duchownego.

Ks. Michał Woźnicki zaatakował trenera. Thomas Thurnbichler odpowiada

Objęty suspensą ksiądz Michał Woźnicki nawiązał do postaci Thomasa Thurnbichlera w jednym z ostatnich kazań. - Polak zdobywa mistrzostwo świata, a ten, który się z nim publicznie cieszy, trener, tu tatuaż, tam kolejny tatuaż. Patrzeć na to nie możesz. Tfu! - powiedział podczas kazania, po czym splunął. - It is awful, it is disgusting (w języku angielskim "to okropne i obrzydliwe" - przyp. red.) To jest obrzydliwe i wstrętne. I to jest facet? - dodał. Nagranie z kazania krąży po sieci i mediach społecznościowych.

Do słów księdza odniósł się już sam Thurnbichler. Jak się okazuje, nie zrobiły one na nim większego wrażenia. - Widziałem ten film. Jest mi jednak wszystko jedno. Każdy może mówić, co mu się podoba - przyznał w rozmowie z portalem Interia.

To nie pierwszy tego typu eksces w roli głównej z ks. Woźnickim. W przeszłości został m.in. skazany przez sąd za antysemickie żarty o Żydach, które wygłosił podczas kazania transmitowanego w sieci, a także był wydalony ze zgromadzenia i eksmitowany z domu zakonnego. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych treści, które przekazywał.

Od środy skoczkowie narciarscy przeniosą się na skocznię dużą w Planicy. Na środę zaplanowano oficjalne treningi, w czwartek zaś odbędą się kwalifikacje do piątkowego konkursu. Tytułu mistrzowskiego będzie bronił Stefan Kraft.