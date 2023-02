Tyle Piotr Żyła zarobił za złoty medal mistrzostw świata. Przepaść

Co to był za konkurs na skoczni w Planicy! Choć Piotr Żyła po pierwszej serii zajmował dość odległe 13. miejsce, to zdołał obronić tytuł mistrza świata wywalczony w 2021 roku w Oberstdorfie. W drugiej próbie oddał skok na 105 metrów, czym ustanowił nowy rekord skoczni i nie dał szans przeciwnikom. - Sam nie wiem, jak to zrobiłem. Czułem, że to jest mój dzień. Po pierwszym skoku pomyślałem: "O Jezus Maria, jestem dopiero 13., nic z tego nie będzie". Szczerze mówiąc, drugiego skoku nie pamiętam - przyznał po konkursie. Zwycięstwo przełożyło się również na spore wynagrodzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner pokazał niesamowite zdjecie Piotra Żyły

Planica 2023. Ile Piotr Żyła zarobił za złoty medal MŚ? Imponujące, ale na tle innych sportowców wypada blado

Za wielki sukces Żyła dostał około 150 tysięcy złotych, co jest solidną nagrodą. Andreas Wellinger, srebrny medalista około 94 tysięcy złotych, a jego rodak i trzeci skoczek konkursu, Karl Geiger, zgarnął nieco ponad 56 tysięcy złotych.

Thurnbichler przekazał najnowsze wieści nt. stanu zdrowia Kubackiego. "Król Planicy"

Tylko że porównując premię Żyły z innymi polskimi sportowcami, to wciąż mała kwota. Przykładowo w styczniu Iga Świątek zakończyła udział na 1/8 finału Australian Open i zarobiła 227 925 dolarów, co w przeliczeniu na naszą walutę daje blisko milion złotych. To ponad sześć razy większe wynagrodzenie od premii polskiego skoczka za złoty medal mistrzostw świata. Z kolei w niedawno zakończonym turnieju w Dubaju Świątek dotarła do finału, to zainkasowała 1,19 mln złotych.

Jeszcze więcej zarabia Robert Lewandowski. Kwota 150 tysięcy złotych, którą otrzymał Żyła, wpływa na konto piłkarza FC Barcelony co 15 godzin. Jak donoszą media, za rok gry otrzymuje około 87 milionów złotych. To duża różnica, choć byłaby jeszcze większa, gdyby kapitan reprezentacji Polski pozostał w Bayernie Monachium. Tam inkasował ponad 100 milionów złotych.

Tylko że próżno porównywać wynagrodzenia w skokach narciarskich z zarobkami w piłce nożnej, czy tenisie. Zainteresowanie tą dyscypliną sportu jest niewielkie. Śmiało więc można uznać, że 150 tysięcy zarobione przez Żyłę to solidne wynagrodzenie dla skoczka narciarskiego.

W sobotę Polak po raz drugi został mistrzem świata na skoczni normalnej i pobił kilka rekordów. Dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy obronili tytuł na tym obiekcie. Wcześniej dokonał tego tylko Adam Małysz. Co więcej, Żyła został najstarszym w historii mistrzem świata i to po raz drugi. W 2021 roku odebrał to miano z rąk Andersa Bardala, a teraz wyśrubował rekord - obecnie wynosi on 36 lat i 40 dni.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Hit! Tego nie da się odzobaczyć. Pointner przemówił do Polaków tanecznym krokiem [WIDEO]