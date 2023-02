Thurnbichler przekazał najnowsze wieści nt. stanu zdrowia Kubackiego. "Król Planicy"

Dawid Kubacki nie wziął udziału w czwartkowym treningu przed mistrzostwami świata w Planicy z powodu urazu pleców. Kibice martwili się, czy zdoła wystartować w sobotnich zawodach. Ostatecznie skoczek wyzdrowiał i wystąpił zarówno w kwalifikacjach, jak i głównym konkursie.

Thurnbichler przekazał najnowsze informacje na temat Kubackiego

Kubacki zaprezentował się z bardzo dobrej strony i zajął piąte miejsce w sobotnim konkursie. Następnego dnia nie wystąpił w mikście, aby jak najlepiej zregenerować się przed kolejnymi zawodami, które odbędą się już w piątek i sobotę na dużej skoczni. Fani zastanawiali się, czy problemy zdrowotne już całkowicie opuściły Kubackiego. Na ten temat wypowiedział się trener Thomas Thurnbichler. - Z dnia na dzień z Dawidem jest coraz lepiej i wciąż może walczyć o to, by zostać królem Planicy - powiedział krótko Austriak, cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Najlepiej ze wszystkich zaprezentował się Piotr Żyła. Polak zajmował 13. miejsce po pierwszej serii w Planicy, a potem pobił rekord skoczni, uzyskując 105 metrów. Ostatecznie 36-latek wygrał zawody, wyprzedzając Niemców Andreasa Wellingera i Karla Geigera. Wyczynem Żyły zachwycone były zagraniczne media. Mistrzostwo Polaka skomentował również Thurnbichler.

- To były bardzo trudne zawody, ale Piotrek jest świetnie przygotowany do skakania zarówno na mniejszej, jak i dużej skoczni. Jestem bardzo szczęśliwy. Zdobyliśmy medal, jako drużyna pokazaliśmy wielką moc. To znakomita informacja przed rywalizacją na dużej skoczni, na której też zamierzamy powalczyć o medal - dodał.

W środę o godzinie 13:00 polscy skoczkowie wezmą udział w treningu. Dzień później o 17:30 odbędą się kwalifikacje do głównego konkursu, który zaplanowany jest na piątek na 17:30.

