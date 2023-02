Piotr Żyła sprawił, że 0,3 pkt da tysiące złotych skoczkiniom z drugiej ligi

W sobotę na mistrzostwach świata w Planicy Piotr Żyła zdobył złoty medal na skoczni normalnej. I chociaż poświętował, to w niedzielę znów musiał skakać i znów był jednym z najlepszych skoczków konkursu drużyn mieszanych na tym samym obiekcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła na gorąco: Odleciałem. Po serii próbnej chciało mi się płakać

Gdyby nie świetny skok Żyły w ostatniej rundzie pierwszej serii, Polska nie awansowałaby do finałowej "ósemki". Do drugiej serii wślizgnęliśmy się, o 0,3 pkt wyprzedzając ekipę Italii. A to "wślizgnęliśmy się" powinny wziąć sobie do serca nasze panie.

Żyła uratował honor Polski w mikście. Niemcy triumfują

Brakuje słów. Niech mówią liczby

Ze wszystkich 32 zawodników i zawodniczek mających po dwa skoki w konkursie, to one były wyraźnie najsłabsze. Miały ogromną jak na małą skocznię stratę do całej reszty uczestników i uczestniczek konkursu. Nicole Konderla za dwa lądowania na 83. metrze zdobyła 183,7 pkt, a Kinga Rajda za skoki na 75 i 79,5 m uzyskała łączną notę 163,3 pkt. Poza Polkami najsłabsze w mikście były dwie Szwajcarki. Ale jeśli spojrzymy na koniec listy indywidualnych wyników, to od razu zauważymy, jak bardzo nawet te Szwajcarki przeskoczyły nasze zawodniczki.

29. Emely Torazza 200,4 pkt, 77,5 i 90 m

30. Sina Arnet 197,2 pkt, 84 i 88,5 m

31. Nicole Konderla 183,7 pkt, 83 i 83 m

32. Kinga Rajda 163,3 pkt 75 i 79,5 m

Najsłabsza Polka od najsłabszej zawodniczki innej drużyny była gorsza o 33,9 pkt! Na skoczni normalnej z punktem K na 95. metrze, to jest 17 metrów różnicy. Adam Małysz w 2007 roku zdobył złoto MŚ w Sapporo na obiekcie normalnym z największą przewagą w historii. Wynosiła ona 21,5 pkt nad drugim Simonem Ammannem. Ale to była totalna dominacja, a dziś skoki są tak wyrównane, że Żyła, zdobywając w sobotę złoty medal, miał mniej więcej taką przewagę nad ostatnim zawodnikiem, który skoczył dwa razy (41 pkt nad Fatihem Ardą Ipcioglu sklasyfikowanym na 29. miejscu), jaką teraz najsłabsza rywalka Polek miała nad Rajdą.

W żadnej kadrze panie nie odstają tak bardzo

Pójdźmy dalej. Punkty zdobyte przez Konderlę i Rajdę to zaledwie 41 proc. noty polskiej drużyny mieszanej. Panie wspólnie wywalczyły 347 pkt. Natomiast Kamil Stoch i Żyła wyskakali razem 499 punktów.

Spójrzmy, jak punkty pań i panów sumowały się na łączną notę pozostałych drużyn, które w niedzielę wystąpiły w obu seriach.

Niemcy 504,9 pkt od pań i 512,3 pkt od panów = 1017,2 pkt Norwegia 498,6 pkt od pań i 505,9 pkt od panów = 1004,5 pkt Słowenia 474,4 pkt od pań i 526 pkt od panów = 1000,4 pkt Austria 490,2 pkt od pań i 497,3 pkt od panów = 987,5 pkt Japonia 483 pkt od pań i 461,9 pkt od panów = 944,9 pkt Finlandia 433 pkt od pań i 452,2 pkt od panów = 885,5 pkt Szwajcaria 397,6 od pań i 481,6 pkt od panów = 846 pkt

Widać, że wszystkie drużyny poza Szwajcarią były mniej więcej równe, jeśli chodzi o siłę skoczkiń i skoczków. Na pewno gospodarzy trochę zawiodły Słowenki - ich koledzy byli najlepsi, one zdobyły o 51,6 pkt mniej. Dalej mamy Szwajcarki gorsze od Szwajcarów o 84 punkty. A później jest przepaść i dopiero Polki gorsze od Polaków o 152 punkty.

Thurnbichler przed konkursem wysłał wiadomość do ojca. Pisał o Kamilu Stochu

Stypendium za przeskoczenie tylko Kazaszek i Ukrainek

Podkreślmy to jeszcze raz - gdyby nie Żyła atakujący w ostatniej grupie pierwszej serii, polskiego miksta nie byłoby w najlepszej ósemce. Reprezentację Włoch wyprzedziliśmy o 0,3 pkt. Przed skokiem Żyły traciliśmy do niej 19,3 pkt, a mistrz świata okazał się lepszy o 19,6 pkt od Alexa Insama.

Ale spójrzmy, jak spisały się Włoszki. Jessica Malsiner w jedynej serii, w jakiej startowała, zdobyła 97,6 pkt, a Lara Malsiner - 112,1. Razem miały 209,7 pkt. A Polki do drugiej serii weszły, mimo że w pierwszej do spółki zdobyły 175,2 pkt.

Pójdźmy dalej: Amerykanki zdobyły we dwie 187 pkt. Czeszki 196,3 pkt. Chinki 206,2 pkt! Rumunki 179,5 pkt. Dopiero Kazaszki były gorsze od Polek - wywalczyły 136,5 pkt. I Ukrainki, które razem miały w pierwszej serii 112,8 pkt.

Czy po takim występie Rajda i Konderla zasłużyły na stypendium? Według wytycznych, jakimi kieruje się resort sportu - tak. Miejsce w top 8 imprezy mistrzowskiej oznacza pieniądze. W przypadku mistrzostw świata - na rok. Za ósme miejsce jest to 2300 złotych miesięcznie.

Dostają po 4370 złotych miesięcznie

Ale Rajda i Konderla zaczną dostawać takie wypłaty za pół roku. I na tylko pół roku. Nie oznacza to jednak, że będą poszkodowane. One jeszcze przez pół roku będą otrzymywały po 4370 złotych za szóste miejsce w mieszanej drużynówce rozegranej na ubiegłorocznych igrzyskach Pekin 2022. Sukces olimpijski daje zawodnikom stypendium na półtora roku.

Przypomnijmy jednak okoliczności sukcesu z Pekinu. W tamtym konkursie przez dyskwalifikację Kathariny Althaus Niemcy odpadły już po pierwszej serii. W drugiej kontrolerka sprzętu z ramienia FIS Agnieszka Baczkowska za zbyt duże kombinezony zdyskwalifikowała jeszcze Norweżkę Stroem i kadra Norwegii zajęła dopiero ósme miejsce, a ponadto zdyskwalifikowane zostały Austriaczka Daniela Irascho-Stolz i Japonka Sara Takanashi. Mimo to Japonia zajęła czwarte, a Austria piąte miejsce - przed Polską. Te drużyny w siedmiu skokach zdobyły więcej punktów niż nasza w ośmiu! Wielką szansę na medale wykorzystały ekipy Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego i Kanady. My nie potrafiliśmy.

W Pekinie na notę Polski złożyło się 494,3 pkt od panów i 268,9 od pań. Czyli Dawid Kubacki i Stoch dali aż o 225,4 pkt więcej niż Konderla i Rajda! Czyli w Pekinie nasze panie wywalczyły tylko 35 proc. punktów polskiego miksta.

Stypendium na rozwój. Tylko gdzie ten rozwój?

Mimo wszystko nie brakowało wówczas głosów, że stypendium młodym zawodniczkom się przyda, że finansowy komfort pozwoli im skupić się na treningach i się rozwinąć. Tę samą narrację powtarzamy po kolejnych imprezach mistrzowskich, które nasz mikst kończy w top 8, mimo bardzo słabych skoków pań. Tak było nawet w Seefeld w 2019 roku, gdzie po szóstym miejscu wydawało nam się, że mamy w tej konkurencji niezłą przyszłość.

Cztery lata temu na MŚ między naszymi panami a paniami też była przepaść - Kubacki i Stoch zdobyli wówczas o 102,3 pkt więcej niż Rajda i Kamila Karpiel. Ale jednak 102,3 pkt różnicy między polskimi skoczkami a polskimi skoczkiniami, to nie jest 225,4 pkt różnicy z 2022 roku z Pekinu i to nie jest 152 pkt różnicy z Planicy 2023 (na MŚ 2021 w Oberstdorfie było 155,8 pkt różnicy).

Niepokojące słowa Stocha. "Obudziłem się o czwartej z bólem głowy. Nie przez alkohol, tylko z nerwów"

Niestety, fakty są takie, że od lat mamy w skokach ministerialne stypendia dla zawodniczek, które są po prostu słabe. Rajda od dawna za każdym razem po wyjściu z progu popełnia tak duży błąd, że raczej ratuje się przed upadkiem niż walczy o wynik - ciągle pamiętamy jej upadek z mistrzostw Polski w 2020 roku. Konderla niby robi krok do przodu, ale zaraz po nich następują dwa do tyłu - zapewne w jakiejś mierze przez kłopoty z piszczelami. A nie mamy stypendiów dla zawodników, którzy prezentują od nich wyższy poziom.

Na przykład Paweł Wąsek, 16. skoczek sobotniego konkursu indywidualnego i Aleksander Zniszczoł, 20. skoczek sobotniego konkursu indywidualnego, będą walczyć o miejsce w drużynie, która zapewne wyskacze stypendium (a liczymy, że i medal). A Rajda, która do konkursu indywidualnego nawet się nie zakwalifikowała, a w mieszanej drużynówce była wyraźnie najgorsza, stypendium już ma. Kolejne w swojej przygodzie ze skokami.