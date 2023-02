Klasyfikacja medalowa MŚ w Planicy. Jeden kraj dominuje. A co z Polską?

W niedzielę odbyły się drużynowe konkursy mieszane w skokach narciarskich, kombinacji norweskiej oraz sprintach narciarskich kobiet i mężczyzn. Rywalizację po raz kolejny zdominowali świetnie przygotowani do mistrzostw świata Norwegowie, którzy zdobyli medal w każdej konkurencji. Skandynawowie są bezsprzecznie liderem klasyfikacji medalowej czempionatu w Planicy z dużą przewagą nad resztą stawki.

Norwegowie liderami klasyfikacji medalowej mistrzostw świata w Planicy. Piotr Żyła zdobył jedyny medal dla Polaków

Piotr Żyła zdobył w sobotę złoty medal na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Dla skoczka jest to już trzeci taki medal po triumfie w Oberstdorfie w 2021 roku oraz drużynowym w Lahti w 2017 roku. Łącznie Polska zdobyła już w historii mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym 33. medale, w tym trzynaście złotych. Od 2005 roku Polacy kończą rywalizację na MŚ z co najmniej jednym krążkiem, dlatego tradycja została już podtrzymana. Do tej pory na kompleksie skoczni Bloudkova Velikanka odbyły się już 24 konkurencje medalowe, a przed nami kolejne trzynaście.

Klasyfikacja medalowa po czwartym dniu mistrzostw świata:

1. Norwegia - 14 medali (6 złotych, 4 srebrne, 4 brązowe)

2. Niemcy - 8 (3, 4, 1)

3. Szwecja - 6 (3, 2, 1)

4. Polska - 1 (1, 0, 0)

5. Austria - 4 (0, 2, 2)

6. Włochy - 1 (0, 1, 0)

7. Francja - 1 (0, 0, 1)

7. Japonia - 1 (0, 0, 1)

7. USA - 1 (0, 0, 1)

7. Słowenia - 1 (0, 0, 1)

Klasyfikacja medalowa w skokach narciarskich na MŚ w Planicy:

1. Niemcy - 4 medale (2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy)

2. Polska - 1 medal (1, 0, 0)

3. Austria - 2 medale (0, 2, 0)

4. Norwegia - 2 medale (0, 0, 2)

Następna konkurencja MŚ odbędzie się we wtorek, 28 lutego, kiedy biegaczki narciarskie zmierzą się w biegu na 10 km techniką dowolną. Z kolei dzień później czeka nas kolejny konkurs skoków narciarskich, kiedy rywalizację na skoczni dużej rozpoczną kobiety. Następne zawody mężczyzn odbędą się w piątek, 3 marca. Dzień później zostanie również rozegrany konkurs drużynowy. Mistrzostwa świata w Planicy zakończą się w niedzielę, 5 marca biegiem na 50 km ze startu wspólnego techniką klasyczną mężczyzn.