Granerud z klasą. Tak skomentował mistrzostwo świata Piotra Żyły

Halvor Egner Granerud zawiódł swoich kibiców w sobotnich mistrzostwach świata rozgrywanych w Planicy. Lider Pucharu Świata i triumfator Turnieju Czterech Skoczni zajął dopiero jedenaste miejsce (skoczył 96,5 i 97,5 metra). Do mistrza świata Piotra Żyły stracił 10,2 punktu.

Granerud nie jest zaskoczony wygraną Żyły

Granerud nie umiał pogodzić się ze swoją porażką i narzekał na wiatr. - Myślę, że w przeszłości organizowano bardziej sprawiedliwe konkursy. To była parodia konkursu w skokach narciarskich. Szkoda, że tak stało się na mistrzostwach świata - powiedział Norweg.

Granerud skomentował też złoty medal Piotra Żyły. Tutaj zachował klasę. - W ogóle nie jestem zdziwiony triumfem Piotra Żyły. Od początku zimy skakał świetnie. On radzi sobie nie tylko w lotach narciarskich i w Planicy to udowodnił. To jego drugi złoty medal na mistrzostwach świata. Życzę sobie w przyszłości tego samego - powiedział.

Granerud cały czas czeka bowiem na medal mistrzostw świata. Dwa lata temu był jednym z głównych kandydatów do złota na MŚ w Oberstdorfie. Tymczasem na skoczni K-95 zajął czwarte miejsce. Natomiast w 2019 roku na mistrzostwach świata w austriackim Seefeld był dopiero 33. na skoczni K-120.

To nie koniec emocji na MŚ w Planicy. Zarówno Granerud, jak i pozostali Polacy, będą mieli okazję do zdobycia kolejnych medali. Na niedzielę 26 lutego zaplanowano konkurs mikstów na skoczni normalnej.

W piątek, 3 marca odbędzie się konkurs indywidualny na skoczni dużej. Dzień później na tym samym obiekcie rozegrany zostanie konkurs drużynowy.