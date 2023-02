Aaaaaaaa! To są emocje! Piotr Żyła nie wiedział, co powiedzieć. W końcu się przyznał [WIDEO]

Piotr Żyła w rewelacyjny sposób wywalczył mistrzostwo świata na skoczni normalnej. Zawodnik po konkursie nie krył ogromnej radości, ale nie wiedział też co powiedzieć po odniesionym właśnie sukcesie. - Sam nie wiem, jak to zrobiłem - stwierdził. I nagle zaczął krzyczeć do mikrofonu.

