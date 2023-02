"Do niezłego klubu się Pieter wbił". Eksperci prześcigają się w zachwytach nad Piotrem Żyłą

Piotr Żyła mistrzem świata w skokach narciarskich. Polak tak jak Adam Małysz obronił tytuł na normalnej skoczni. Mistrzowski konkurs w Planicy miał nietypowy przebieg. Po I serii wiślanin zajmował dopiero 14. miejsce po skoku na 97,5 m. Druga próba na 105 m wywindowała go jednak na sam szczyt. Tak przeżywali to dziennikarze i eksperci na Twitterze.

"Większy powrót niż Kubackiego". Piotr Żyła przebił sukces z mistrzostw świata w Seefeld?

- Piotr Żyła znowu mistrzem świata! Co za historia! Z 13. miejsca po pierwszej serii! - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl i przypomniał, że to już trzeci medal mistrzostw świata Żyły. Wcześniej dwa lata temu w Oberstdorfie również zdobył złoto, a w 2017 r. w Lahti - brąz.

- Odważę się stwierdzić, że powrót Żyły jest większy nawet od powrotu Kubackiego z Seefeld. Co za dzień, co za skok! - skomentował Karol Górka ze Sport.pl, nawiązując do triumfu Kubackiego z 2019 r., kiedy to awansował z 27. miejsca po I serii. Wtedy jednak kluczową rolę odgrywały warunki.

"Im starszy, tym lepszy". Żyła poprawił własny rekord. Jest najstarszym mistrzem świata

- Dwukrotny mistrz świata - Piotr Żyła. Jak to pięknie brzmi. Im starszy, tym lepszy. W 2003 roku Adam Małysz obronił tytułu na skoczni normalnej. Po 20 latach kolejnym, który tego dokonał PIOTR ŻYŁA - zauważył Bartłomiej Wnuk, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

- Piotr Żyła jako drugi skoczek w historii obronił tytuł mistrza świata na normalnym obiekcie. Wcześniej dokonał tego tylko jego "przełożony" Adam Małysz. Polacy od 2019 roku nie oddali nikomu złota, bo wtedy wygrał Dawid Kubacki - dodał Paweł Wołosik z "Przeglądu Sportowego".

- Nie wierzę w to, co się wydarzyło... nie wiem, jak wy, ale nie mogę się pozbierać. Zrobił to!!! Piotr Żyła!!! - podsumowała Anna Felska ze sportsinwinter.pl.

Sukces Piotra Żyły docenili także kibice siatkówki obecni na meczu Pucharu Polski. Ich reakcję pokazała Edyta Kowalczyk z "Przeglądu Sportowego". -To nie jest reakcja na spektakularną akcję podczas Pucharu Polski. To są brawa po tym, jak Marek Magiera powiedział, że Piotr Żyła został mistrzem świata. Planicy nic dziś nie przebije - napisała.

- 4 skoczków w historii obroniło tytuł na MŚ: Birger Ruud, Martin Schmitt, Adam Małysz, Piotr Żyła. Do niezłego klubu się Pieter wbił. - zauważył Mateusz Leleń z TVP Sport. Z kolei Piotr Majchrzak z Viaplay odnotował wszystkie złote medale Polaków na mistrzostwach świata w XXI wieku. Zdobyli ich w sumie aż sześć.

