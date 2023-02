Blamaż Polek na MŚ w Planicy. Dyskwalifikacja uchroniła je przed samym dnem

Powiedzieć, że polskie skoki narciarskie kobiet są w kryzysie, to jakby nie powiedzieć nic. Od lat polskie skoczkinie narciarskie znacząco odstają od reprezentacji mężczyzn i nie notują zadowalających wyników. W tym sezonie Pucharu Świata punkty zdobyła tylko jedna Polka. Nicole Konderla w zawodach w Lillehammer była na 27. miejscu, a w Ljubnie na 29. Potwierdzenie fatalnej sytuacji przyszło podczas mistrzostw świata w Planicy. W konkursie drużynowym Polki nie zdołały awansować nawet do finału. Niewiele brakowało, a zamykałyby stawkę.

MŚ w Planicy. Polki poza finałem w drużynie, dramat. Złote Niemki

Jako pierwsza na rozbiegu spośród reprezentantek Polski pojawiła się Kinga Rajda. 22-latka skoczyła 79 metrów, co sprawiło, że po pierwszej grupie Polki zajmowały 6. miejsce. W drugiej grupie tak kolorowo już nie było. Paulina Cieślar skoczyła tylko 73,5 metra i nasz zespół spadł na 9. miejsce. 1,5 metra dalej wylądowała Anna Twardosz, jednak nie zmieniło to położenia w tabeli. Wówczas stało się jasne, że Polek w finale oglądać nie będziemy, W ostatniej grupie skok oddawała Nicole Konderla, która, choć wylądowała najdalej spośród naszych reprezentantek, to po jej próbie Polska spadła na ostatnią, 10. lokatę.

Gwiazda wycofana z konkursu MŚ w Planicy. Badania nie zostawiły wątpliwości

Chwilę po skoku Konderli okazało się, że zdyskwalifikowana została jedna z Amerykanek, a konkretnie Annika Belshaw. To sprawiło, że reprezentantki naszego kraju awansowały o jedno miejsce wyżej i ostatecznie skończyły zmagania na 9. miejscu. Do miejsca gwarantującego awans do drugiej serii polskim skoczkiniom zabrakło 23,1 punktu. "Już dziś czas zacząć rozmawiać o wielkich zmianach" - ocenił postawę Polek dziennikarz portalu Skijumping.pl Dominik Formela.

Złoty medal wywalczyły Niemki w składzie z indywidualną mistrzynią świata Katheriną Althaus. Srebrny medal przypadł reprezentacji Austrii, a brąz Norwegii. Tuż za podium znalazły się reprezentantki gospodarzy - Słowenki.

Wyniki konkursu drużynowego pań - 25.02.2023:

Niemcy - 843,8 pkt Austria - 831,1 pkt Norwegia - 828,6 pkt Słowenia - 819,1 pkt Japonia - 804,2 pkt Kanada - 705,2 pkt Francja - 671,6 pkt Chiny - 631,6 pkt Polska - 277,6 pkt USA - 205,1 pkt

Tuż po zakończeniu I serii konkursu sztab szkoleniowy ogłosił, że w niedzielnym konkursie drużyn mieszanych wezmą udział Kinga Rajda i Nicole Konderla. Zawody zaplanowano na 26 lutego na 17:00.