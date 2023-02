Polacy nie poskaczą. Niemcy się nie popisali i odwołali konkurs

W czasie gdy światowa czołówka rywalizuje o medale podczas mistrzostw świata w Planicy, niżej notowani skoczkowie i skoczkinie mieli w ten weekend sprawdzić się w zawodach Pucharu Kontynentalnego w niemieckim Brotterode. Niestety, w sobotę nie pozwoliła na to pogoda, przez co Maciej Kot, Kacper Juroszek, Tomasz Pilch, Jan Habdas, Jakub Wolny i Andrzej Stękała muszą poczekać na oddanie swoich prób do niedzieli.

Niecodzienne problemy ze śniegiem

W ostatnich latach, organizatorzy Pucharu Świata w skokach narciarskich muszą radzić sobie z wieloma problemami pogodowymi. Poza silnym wiatrem najbardziej uciążliwy jest chroniczny brak śniegu w Europie, co często wpływa na kalendarz ustalany przez Sandro Pertille i jego współpracowników.

Tym razem, w trakcie weekendu Pucharu Kontynentalnego w Brotterode, sytuacja obróciła się o 180 stopni. Gdy organizatorzy byli gotowi na rozegranie zawodów, w niemieckiej miejscowości bardzo mocno zaczął padać śnieg. Przez to w sobotni poranek sytuacja zrobiła się niezwykle trudna. Na zeskoku znalazło się bowiem zbyt dużo białego puchu, który uniemożliwił rywalizację.

Sytuację kibicom postanowił przybliżyć czeski zawodnik David Rygl. Na Instagramie młodego zawodnika możemy zobaczyć zdjęcie, które obrazuje skale problemów, z jakimi mierzyć się muszą organizatorzy konkursów w Brotterode.

Duża zmiana planów

W przeszłości, szczególnie w przypadku zawodów niższej rangi, organizatorzy odwołane konkursy przenosili na kolejny dzień rywalizacji. Niestety, ze względu na duże natężenie skoków (w Brotterode skaczą mężczyźni i kobiety), dyrekcja zawodów zdecydowała się na całkowite odwołanie sobotniej rywalizacji. Tym samym, na jednej z bardziej "oldschoolowych" skoczni w kalendarzu odbędzie się po jednym konkursie kobiet i mężczyzn.

W międzyczasie, na mistrzostwach świata w Planicy, w sobotnie popołudnie o medale powalczą najlepsi polscy skoczkowie. Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch zmierzą się z najsilniejszymi przeciwnikami podczas konkursu na skoczni normalnej. Tytułu mistrzowskiego zdobytego przed dwoma laty bronić będzie Piotr Żyła.