Gwiazda wycofana z konkursu MŚ w Planicy. Badania nie zostawiły wątpliwości

W sobotę o 12:15 rozpoczął się konkurs drużynowy pań na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy. W zawodach bierze udział dziesięć reprezentacji, a w tym gronie nie brakuje również polskich skoczkiń. Startuje również reprezentacja Japonii, która musi sobie jednak radzić bez swojej największej gwiazdy, Sary Takanashi.

REKLAMA

Zobacz wideo Stoch dostał liścik od kibiców, gdy był w największym dołku. Teraz jeździ z nim wszędzie

Sara Takanashi bez wstrząsu mózgu po piątkowym upadku. Ale musiała się wycofać

W piątek Takanashi wzięła udział w treningu. Przy lądowaniu Japonka zaliczyła bardzo groźny upadek, po którym została przewieziona do szpitala. "Badanie rezonansem magnetycznym nie wykazało urazu głowy, natomiast nie ma pewności co do kolana. W najbliższych godzinach będziemy mądrzejsi" - poinformował w sobotni poranek na Twitterze dziennikarz portalu Skijumping.pl, Dominik Formela.

Z tego też powodu 26-latka została wycofana ze startu w sobotnim konkursie drużynowym, a jej miejsce zajęła inna koleżanka z reprezentacji. Nie wiadomo, czy Takanashi wystąpi w kolejnych konkursach podczas tegorocznych mistrzostw świata.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Sara Takanashi jest jedną z najbardziej utytułowanych skoczkiń narciarskich w historii. Japonka czterokrotnie sięgała po Kryształową Kulę w sezonach 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 i 2016/2017. Do tego ma na koncie siedem medali mistrzostw świata - złoty, dwa srebrne i cztery brązowe. Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku sięgnęła po brązowy medal na normalnej skoczni. W bieżącym sezonie zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.