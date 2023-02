Jedenaste miejsce w kwalifikacjach nie oddaje w pełni tego, jak dobry skok oddał w piątkowej serii Kamil Stoch. 99,5 metra dałoby mu wyższą pozycję, ale skoczek miał problemy przy lądowaniu i sędziowie odjęli mu punkty za styl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lądowanie do poprawy. Stoch sam wie. "Takie skoki trzeba ładnie wykończyć"

- Nie zrobiło mi się ciepło, czy gorąco, nie o to chodziło. Takie skoki trzeba ładnie wykończyć, lądować. Chodzi o to zwłaszcza na mniejszych obiektach - przekonuje Stoch. - Wiedziałem, że tu będzie mnie to kosztowało punkty. To są jeszcze próby przed konkursem. Zresztą do niego też chcę dojść jak do normalnych zawodów - zaznacza.

Stoch puścił hamulec, Żyła popełnił błąd. A do tego Kubacki. Thurnbichler reaguje

Zapytany przez dziennikarza skijumping.pl, Dominika Formelę, o to, czy trener Thomas Thurnbichler stosuje system kar za brak telemarku odpowiada z uśmiechem i humorem. - Tak, jest kara chłosty po prostu na rynku w Kranjskiej Gorze - mówi ironicznie Stoch.

"Było dużo kontroli w tych skokach". A potem Stoch próbuje tłumaczyć, co się zmieniło

- To był solidny dzień tak jak wczoraj - ocenia skoczek. - Ale wtedy było dużo kontroli w tych skokach. Kosztowało mnie to sporo energii mentalnej. Postanowiłem, że chcę te skoki trochę wyluzować i tak zrobiłem. Puściłem więcej automatyzmu i to po części się udało. Ten z kwalifikacji był jeszcze trochę spóźniony, ale cieszę się, że dużo roboty wykonuję w locie - twierdzi Stoch.

Nietypowy problem Stocha w Planicy. To się nie zdarza

Poproszony o wyjaśnienie tego, co dokładnie robi w powietrzu aż się krzywi. - Nie wytłumaczę tego dokładnie - mówi najpierw, a potem próbuje. - Staram się przyjąć sylwetkę, która da mi najwięcej możliwości lotu jak najdalej - składa zdanie zrozumiałe dla laików trzykrotny mistrz olimpijski.

Mało kibiców na trybunach w Planicy. "Troszkę jest pustawo, tak"

Martwić może inny obrazek ze skoczni - frekwencja podczas MŚ w Planicy na razie jest co najwyżej przeciętna. Co to za Planica bez tłumów kibiców? - Troszkę jest pustawo, tak. Staram się jednak nie patrzeć dookoła, tylko na własne sznurówki. Mam nadzieję, że będzie fajna atmosfera już na konkurs, dużo polskich kibiców i trybuny się wypełnią - szuka pozytywów Kamil Stoch.

"Kulawik" Kubacki wrócił na skocznię. "Zdrowy? Na umyśle może"

Rywalizację w sobotę skoczkowie rozpoczną od serii próbnej, której początek zaplanowano na godzinę 16, a konkurs indywidualny na normalnej skoczni - pierwsza walka o medale mężczyzn w skokach na MŚ w Planicy - ruszy godzinę później. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.