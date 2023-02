Rewolucyjna zmiana w kadrze polskich skoczków. Wielki powrót po siedmiu latach

- To sekretna broń Polaków na mistrzostwa – powiedział w czwartek Thomas Thurnbichler w rozmowie z dziennikarzami na skoczni. Austriak starał się zachować powagę, choć nie do końca mu się to udało i rozbawił wszystkich dziennikarzy. Dzisiaj trudno jest już znaleźć w materiale coś wyjątkowego, a Polacy i tak mają prawdopodobnie najlepszy obecnie sprzęt w stawce. Ale ciekawsze jest coś innego.

W czwartkowych treningach przed mistrzostwami świata niektórzy nasi skoczkowie pojawili się na skoczni K95 w nietypowych, niewidzianych do tej pory fioletowych, lub jak kto woli purpurowych kombinezonach. Stroje były przygotowywane z myślą o mistrzostwach świata, choć już kilka dni temu skoczków zdradzili… kibice. W serwisie YouTube pojawił się nawet filmik pokazujący, jak biało-czerwoni trenują na Wielkiej Krokwi właśnie w nowych kombinezonach. W kwalifikacjach skakali w nich Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł, ale ostatnio na treningu w Zakopanem testowali je wszyscy ze Stochem i Kubackim na czele. To tam zostali przyłapani przez fanów, którzy przebywali na Podhalu podczas ferii.

Usłyszeliśmy też, że stroje wzbudziły duże zainteresowanie u naszych rywali, bo podobny materiał był do tej pory niespotykany w Pucharze Świata. Ale nagle okazało się, że wszyscy Polacy nowe kombinezony schowali do szafy i wrócili do materiałów, w których czują się zdecydowanie najlepiej. Fioletowe stroje spełniły jednak swoje zadanie, bo... wprowadziły trochę zamieszania.

Kamil Stoch też mógł mieć medal. Thurnbichler zauważył kluczową rzecz

"Takiego materiału jeszcze nie było"

- Tak, takiego materiału jeszcze nie było. To nie jest moja zasługa, ale Mathiasa Hafele (trener techniczny kadry A). Szukał, jeździł po firmach, zamawiał. I znalazł. Mamy bardzo dobre kontakty z dwoma producentami. Nie narzekamy na brak materiałów i ktoś nas traktuje po macoszemu i np. za późno nam przysyła lub nie chce przysyłać. We wtorek albo w środę ekipa, która jechała do Planicy odbierała wszystkie nowe stroje – zauważa Tadeusz Szostak, właściciel firmy Berdax, która szyje m.in. kombinezony skoczków.

- Mathias wiele jeździ, szuka. Odnajduje różne firmy, które mogą być pomocne. Ma nietuzinkowe podejście do pracy, którą wykonuje. Stąd jest też nazywany takim magikiem swojego zawodu, bo jest to jeden z najlepszych ekspertów od sprzętu i przepisów – mówi Adam Małysz.

Rewolucyjna zmiana w polskich skokach. Powrót po 7 latach

W polskiej kadrze przyjęło się w ostatnich latach, że za produkcję kombinezonów odpowiedzialny był głównie Michal Doleżal. Najpierw jako trener techniczny, a potem jako główny trener kadry A też doglądał produkcji. Teraz jednak wszystko się zmieniło. Choć trenerem technicznym kadry A jest właśnie Mathias Hafele, to on nie jest odpowiedziany za szycie kombinezonów. On przygotowuje m.in. pomysły, podrzuca różnego rodzaju rozwiązania i dzieli się swoja ogromną wiedzą, ale wszystkie kombinezony szyte są w firmie Berdax z Poronina. Firma powstała w 2001, a w przeszłości szyła stroje np. dla Adama Małysza, Martina Schmitta czy Bjoerna Einara Romoerena.

- Hafele jest bardzo dużym profesjonalistą. Jego praca nie opiera się tylko na zgrupowaniach, bo jego… często nie ma. Znika i nagle się pojawia. Wtedy, gdy znika, pracuje nad różnymi rozwiązaniami. Bardzo dużo rzeczy robi sam. Ale działa nieco inaczej niż trenerzy techniczni w poprzednich sezonach. Wtedy trenerzy na bieżąco szyli stroje. A teraz wszystko robimy w Polsce. Wszystko ma być dopracowane tak, żeby nie trzeba było nic zmieniać podczas zawodów i jak na razie to funkcjonuje bardzo dobrze – tłumaczy Adam Małysz.

- Porozumieliśmy się na wiosnę, po tym, jak trenerzy podpisali umowy z PZN. Wiem, że Mathias badał różne tematy. Szukał miejsce, gdzie można by szyć kombinezony. Prawdopodobnie polecili mnie producenci materiałów, z których to szyje się kombinezony. Jeden z szefów bywa tu u mnie w firmie i wie, jakie mamy możliwości. Mathias przyjechał to sprawdzić i mu się spodobało. Chyba dlatego, że wyglądało to tutaj mniej więcej tak, jak działał do tej pory w Austrii. Jak teraz na szybko liczę, to tak naprawdę po siedmiu latach wróciliśmy do pracy z reprezentacją Polski w skokach narciarskich – mówi Tadeusz Szostak, właściciel firmy Berdax.

Laserowe wycinanie, avatar ubierany w kombinezon

W ostatnich latach kadra szyła kombinezony korzystając głównie z tradycyjnych form. Najpierw przygotowano szablon każdego zawodnika dla każdej części stroju, a potem ten był łączony na maszynach do szycia. - Teraz to wygląda bardzo podobnie, ale jednak sam proces jest bardziej zautomatyzowany. Firma Berdax ma swoje maszyny, które komputerowo rysują szablon, a potem laserowo jest on wycinany. Technologicznie jest to duży krok do przodu, ale szyje nadal człowiek – mówi Adam Małysz.

- Konstrukcje i modele kombinezonów są u nas budowane w programie komputerowym, a nie na dawnych zasadach, czyli linijka, ołówek i kreślenie. Mamy możliwości np. tworzenia modeli 3D. Dzięki digitalizacji mamy np. możliwość ubierania avatara. To zaawansowany program – dodaje Szostak.

I dodaje: Krojenie mamy szybkie i sprawne, dlatego jesteśmy w stanie reagować bardzo szybko. Jeżeli jest potrzeba, to jesteśmy w stanie szybko wyciąć 5 czy nawet 10 kombinezonów. Gdybyśmy to robili ręcznie, to byłaby to trudniejsza praca. Tam trzeba wycinać formy papierowe, to podwójna robota – również czasowo. Wycinanie laserowe nieprawdopodobnie skraca czas. Jeśli zmobilizujemy załogę, to dla jednej kadry jesteśmy w stanie przygotować kombinezony w dwa dni. Maszyna tnie z dokładnością 0,2 milimetra, tu już nie może być pomyłki żadnej. Chyba że popełnimy ją na etapie tworzenia. Taki błąd może się zdarzyć, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Wtedy trzeba poprawiać, ale maszyna już się nie pomyli.

Gorycz Austriaków po złocie Piotra Żyły. "To nie było sprawiedliwe"

Pierwsze medale tej zimy już są

Firma Tadeusza Szostaka wróciła więc do naszych skoków "na pełny etat", ale tam swoje stroje zamawiają także narciarze alpejscy i snowboardziści. I właśnie w kombinezonach Berdaxu Oskar Kwiatkowski i Aleksandra Król zdobyli niedawno pierwsze w historii medale MŚ w snowboardzie. Teraz złoty medal MŚ dołożył Piotr Żyła.

- Zaopatrujemy kadrę skoków, narciarstwa alpejskiego i snowboardu. Wydaje się, że te ostatnie są łatwe pod względem tworzenia kombinezonów, ale i tak poświęcamy im sporu czasu. Mamy świetną Marynę Gąsięnicyę-Daniel, która podchodzi do sprzętu tak, jak kiedyś podchodził Adam Małysz. Przekazuje nam dużo informacji i to potem rzutuje na całą dyscyplinę. Potem jej uwagi przenosimy też np. na młodzież. Z Oskarem Kwiatkowskim też mamy świetny kontakt – cieszy się Tadeusz Szostak.