Niepokojący skok Stocha. Żyła najlepszy z Polaków w serii próbnej

Skoczkowie narciarscy rozpoczęli w czwartek rywalizację na mistrzostwach świata w Planicy. W oficjalnych treningach nie wziął udziału Dawid Kubacki, który narzekał na ból pleców. Lider polskiej kadry w piątek pojawił się jednak na skoczni. W serii próbnej przed kwalifikacjami do konkursu na skoczni normalnej zajął 10. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Timi Zajc najlepszy w serii próbnej przed kwalifikacjami, dwóch Polaków w TOP 10

Nieco ponad godzinę przed planowym rozpoczęciem kwalifikacji (17:00) odbyła się oficjalna seria próbna. Najdłuższy skok oddał Timi Zajc, który osiągnął 104,5 metra i wygrał trening. W czołowej trójce znaleźli się także Anze Lanisek oraz Halvor Egner Granerud. Najlepszym z Polaków był obrońca tytułu Piotr Żyła. Po skoku na 98 metrów zajął 6. miejsce. W dziesiątce znalazł się jeszcze Dawid Kubacki (94 metry, 10. miejsce).

Kami Stoch od razu zareagował. Jednym gestem zyskał ogromny szacunek

Pozostali Polacy również zaprezentowali się przyzwoicie. Aleksander Zniszczoł skoczył 90 metrów i był 23. Tyle samo skoczył Paweł Wąsek, jednak miał nieco lepsze warunki od Zniszczoła i był sklasyfikowany na 31. miejscu. Najniżej sklasyfikowanym Polakiem był Kamil Stoch, który osiągnął 90,5 metra i ukończył serię próbną na 34. pozycji.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

MŚ Planica 2023. O której skoki dzisiaj? Na początek kwalifikacje

MŚ Planica 2023. O której kwalifikacje? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Kwalifikacje do konkursu na normalnej skoczni w Planicy rozpoczną się w piątek o godz. 17:45. Transmisja z kwalifikacji do pierwszego konkursu MŚ będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.