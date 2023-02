Najnowsze informacje ws. stanu zdrowia Kubackiego. Znamy termin ostatecznej decyzji

W czwartek na skoczni normalnej w Planicy odbyły się pierwsze treningi przed sobotnimi zawodami. W treningach nie wziął udziału Dawid Kubacki. Wicelider Pucharu Świata i nasz najpoważniejszy kandydat do walki o medal zmaga się z kontuzją pleców.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubacki nie nagrał kota dryfującego po zalanej piwnicy. Zabrakło mu instynktu "madki"

W piątek do godziny 9 trzeba było zgłosić skoczków do kwalifikacji (zaczną się o 17.45). Polska ekipa zgłosiła Kubackiego, ale nie jest pewne czy on wystartuje.

Alarm w reprezentacji Polski! Kubacki wykluczony z udziału w treningach przed MŚ

- Decyzja będzie około godziny 12. Będziemy się jeszcze badać, robić próby. Właśnie się zbieramy do wyjazdu na salę, tam trenerzy będą obserwować, jak Dawid reaguje na trening. Wszystko będzie konsultowane ze mną. Musicie państwo jeszcze troszeczkę poczekać - mówi nam dr Aleksander Winiarski, lekarz polskiej ekipy.

Szef norweskich skoków nie chce konkursu bez Kubackiego. Piękne słowa

Taki jest stan na godzinę 10. Winiarski informuje też, że Kubacki był badany rezonansem. - Rezonans już był, niczego złego nie wykazał. Dlatego postanowiliśmy zrobić próby - słyszymy od lekarza polskich skoczków.