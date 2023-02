MŚ Planica 2023. O której skoki dzisiaj? Na początek kwalifikacje [TRANSMISJA, STREAM]

Skoczkowie zaczynają rywalizację w mistrzostwach świata w Planicy. Złotego medalu na normalnej skoczni będzie bronić Piotr Żyła, który w 2021 roku w Oberstdorfie wyprzedził Niemca Karla Geigera oraz Słoweńca Anze Laniska. W czołowej dziesiątce tamtego konkursu znalazł się też Dawid Kubacki, który zajął piąte miejsce i stracił 4,4 pkt do podium. Na dużej skoczni Piotr Żyła był czwarty, ustępując jedynie Austriakowi Stefanowi Kraftowi, Norwegowi Robertowi Johanssonowi i Karlowi Geigerowi.

MŚ Planica 2023. Kubacki z bólem pleców. Wkrótce decyzja nt. występu Polaka w kwalifikacjach

W czwartek 23 lutego pojawiły się niepokojące informacje ze Słowenii. Polski Związek Narciarski poinformował, że Dawid Kubacki nie wystąpi w treningach z powodu bólu pleców. Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl poinformował, że decyzja nt. występu polskiego skoczka nastąpi po porannym treningu. Decyzja ma być znana koło południa. "Kubacki właśnie jedzie na salę, na trening, na którym dr Winiarski będzie sprawdzał jak jest z jego plecami. Rezonans ok" - pisze Jachimiak.

W przypadku, gdyby Dawid Kubacki nie wystąpił w kwalifikacjach, to Polskę będzie reprezentować czterech skoczków: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. - Po podróżowaniu do Stanów Zjednoczonych na zawody w Lake Placid dobrze było odpocząć. Mieliśmy treningi na skoczni w Zakopanem, fajnie się uspokoiłem i miałem trochę czasu - mówił Sport.pl Piotr Żyła przed piątkowymi kwalifikacjami.

MŚ Planica 2023. Gdzie oglądać kwalifikacje? O której skoki? Transmisja na żywo

Kwalifikacje do konkursu na normalnej skoczni w Planicy rozpoczną się w piątek 24 lutego o godz. 17:45. 75 minut wcześniej odbędzie się seria próbna. Transmisja z kwalifikacji do pierwszego konkursu MŚ będzie dostępna do obejrzenia w Eurosporcie 1 i Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.