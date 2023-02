Granerud wygrał trzeci trening w Planicy. Żyła tuż za podium

Mistrzostwa świata w Planicy rozpoczęły się na dobre dla skoczków narciarskich. W dwóch pierwszym seriach treningowych najlepsi byli Słoweńcy. Najpierw triumfował Anze Lanisek, a później Timi Zajc. Za każdym razem w czołówce plasował się również Halvor Egner Granerud. Polacy także spisali się przyzwoicie. Najlepszym z Biało-Czerwonych był Piotr Żyła - zajął kolejno trzecią i dziewiątą lokatę. Z dobrej strony pokazał się również Kamil Stoch - siódmy i 16. Co więcej, w pierwszej serii oddał skok na 99,5 m - była to wówczas najdłuższa próba. Na skoczni zabrakło Dawida Kubackiego, który zmaga się z bólem pleców.

Halvor Egner Granerud zwycięża w trzeciego treningu w Planicy. Piotr Żyła znów najlepszy z Polaków

Trzeci trening rozpoczęto z tej belki, na której zakończono poprzednie zmagania, czyli siódmej. Wiatr znów kręcił. Niektórzy skoczkowie mogli liczyć na podmuchy pod narty osiągające około 0,5 m/s, a już kilka minut później zawodnicy musieli radzić sobie z tylnym wiatrem.

Bardzo dobrze w zmiennych warunkach odnalazł się Fatih Arda Ipcioglu. Skoczył dwa metry dalej niż punkt konstrukcyjny usytuowany na 95. metrze i długo przewodził stawce. Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek nie byli w stanie go wyprzedzić. Pierwszy z nich wylądował na 91 m, z kolei jego rodak na 93 m. Wąsek skoczył o dwa metry dalej od Zniszczoła, mimo że wiatr przy jego próbie nie pomagał - otrzymał rekompensatę w postaci 3 pkt. Ostatecznie Wąsek zakończył zmagania na 11. lokacie, a Zniszczoł na 30. miejscu.

Turka na pozycji lidera zmienił dopiero Lovro Kos. Słoweniec oddał próbę na 95 m przy wietrze z tyłu osiągającym 0,3 m/s. Ponownie dobrym skokiem popisał się Kamil Stoch. Polak osiągnął identyczną odległość, jak w drugim treningu - 95 m. Przy jego próbie wiatr delikatnie zawiewał pod narty - w sumie odjęto jeden pkt. W końcowej klasyfikacji zajął 11. miejsce.

Po raz trzeci w czwartek najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła. Wylądował na 98,5. Teoretycznie jego próbie towarzyszył taki sam wiatr, jak Stochowi - odjęto jeden pkt. Ostatecznie znalazł się tuż poza podium - czwarta lokata.

W trzecim treningu triumfował Halvor Egner Granerud. Norweg skoczył na 100,5 m. Podium uzupełnili Daniel Tschofenig i Timi Zajc. Austriak wylądował na 101 m, z kolei Słoweniec na 99 m.

Mimo że do treningu przystąpiło 73 zawodników, to w końcowej klasyfikacji uwzględniono 68. Miało to związek z nieobecnością dwóch Włochów - Federico Cecona i Giovanniego Bresadoli, a także Dawida Kubackiego i Anze Laniska.

Wyniki trzeciego treningu na skoczni HS 102 w Planicy: