Polski sztab musiał interweniować przed MŚ. Poszło o hotel. "To chyba żart"

- Wszyscy w czerni, tylko Paweł taka "czerwona owca" tej kadry - śmiał się trener Thomas Thurnbichler, kiedy wszyscy członkowie sztabu i skoczkowie stawali do wspólnego zdjęcia w czarnych kurtkach, a Paweł W±sek jako jedyny miał na sobie czerwoną. Trafnie podsumowano to na Twitterze: "Ubierzmy się na czarno, tylko nic nie mówmy Pawłowi".

Atmosfera podczas środowego spotkania polskiej kadry z mediami była luźna, a wszystko na miejscu otwarte, jak jeszcze nigdy do tej pory. Czasu na rozmowy dużo, bo każdy z dziennikarzy mógł rozmawiać z kim chciał i jak długo chciał. To należy do rzadkości zwłaszcza przy pędzie, w jakim toczy się sezon Pucharu ¦wiata. W Planicy czas na razie płynie jednak dość wolno - w czwartek Polacy oddadzą dopiero pierwsze, treningowe skoki na normalnym obiekcie.

Głównym punktem programu środowego spotkania z dziennikarzami był obiekt, który stał się bazą Polaków na całą imprezę. Wcale nie w Słowenii - Kranjskiej Gorze, Podkoren, czy Jesenicach albo Bledzie, czyli najbliższych ośrodkach obok planickiej doliny, gdzie położone są mistrzowskie obiekty. Sztab polskiej kadry wybrał dobrze znane sobie miejsce - hotel nad jeziorem Faaker See w Austrii.

To popularny kierunek wyjazdów wakacyjnych, ale i treningowych. - Przyjeżdżaliśmy tu z Alexem Pointnerem, gdy trenowaliśmy Austriaków - mówi asystent Thomasa Thurnbichlera, Marc Noelke. - Później bywałem tu też z kadrą kombinatorów norweskich, w zasadzie niemalże ciągle. Znamy tu wszystko, każdy punkt. Mieszkałem głównie po drugiej stronie jeziora. Choć zazwyczaj przyjazd tu nie miał w ogóle związku z Planicą. Trenowaliśmy na mniejszych skoczniach w Villach, dużo tam da się wypracować - przyznaje Niemiec.

Obiekt, w którym mieszkają Polacy jest piękny. To taki mały raj, bo otoczenie nie mogło być lepsze - jezioro z pomostem, na którym można odpocząć w słońcu i spokój, bo obok nie ma żadnej innej dużej kadry. Z polskimi skoczkami i skoczkiniami mieszkają tylko te mniejsze, bardziej egzotyczne, choćby z biegów narciarskich.

Ale okazuje się, że jeszcze niedawno nie było aż tak różowo, jak mogło się wydawać. - Tydzień temu musieliśmy interweniować w jednej sprawie związanej z tym miejscem. Hotel przysłał nam maila, w którym potwierdzał wszystko, co dotyczyło rezerwacji, ale jedna rzecz była nowa. To miejsce ma swoje dwie filie: nasz apartament nad jeziorem i duży hotel położony około 10 minut od nas. I właściciele chcieli, żebyśmy posiłki, czyli śniadania i kolacje, jedli w tym miejscu, do którego trzeba dojechać. Pomyśleliśmy: to chyba żart, co jest? - zdradza Noelke.

- Odpisaliśmy, że to niemożliwe, bo nie po to dużo zapłacono za pobyt i wybraliśmy akurat to miejsce, żeby teraz mieć dodatkowe problemy. Przecież to logistycznie może być dla nas nie do zrobienia. Zleciliśmy zatem, żeby udało się przygotować posiłki jednak tu, na miejscu i ostatecznie okazało się w jakiś sposób możliwe - dodaje.

Polacy mają do Planicy ponad pół godziny. "Spokojnie, powinno być dobrze"

Pomysł mieszkania samemu, w miejscu dość odległym od całego zamieszania związanego z mistrzostwami świata, ma swoje dobre i złe strony. Oznacza spokój, ale i dłuższe dojazdy. - To nasza decyzja. Sami widzicie, jakie to miejsce, więc co do zalet chyba nikt nie ma wątpliwości. Jednak wiemy jak to daleko od Planicy. Nie czujemy na razie tej atmosfery mistrzostw, która będzie na miejscu, to jasne. Poświęciliśmy to dla spokoju. Gorzej, że musimy dojeżdżać te 35-40 minut do Austrii, a później pewnie pojawią się jeszcze korki. Sprawdzaliśmy jednak wszystkie warianty tras z Thomasem na letnim zgrupowaniu - zapewnia Noelke.

Co, gdy śnieg zasypałby jedną z dróg? - Czas dotarcia na miejsce wydłuży nam się o 10 minut. Spokojnie, mamy to pod kontrolą i powinno być dobrze. Dużo tu jeździliśmy, porównywaliśmy, jak mamy się przemieszczać i mamy wszystko opanowane - twierdzi Noelke. Niemiec jeszcze w czerwcu zeszłego roku szukał innego miejsca na pobyt Polaków, ale większość miejsc była już zajęta. - Wszystko pod kątem M¦ planuje się w taki sposób, żeby mieć już zagwarantowane miejsce na rok albo półtora i więcej przed imprezą. Czyli w sumie powinniśmy już myśleć o tym, gdzie zamieszkamy w Trondheim na kolejnych mistrzostwach - wskazuje.

Zanim przyszłość, trzeba skupić się na tym, co jest do wykonania w Planicy. W czwartek Polacy oddadzą tu pierwsze skoki na normalnym obiekcie HS102. Trzy serie treningowe ruszą o godz. 13. O 17 zaplanowano za to pierwszą rywalizację o medale - konkurs skoczkiń z udziałem jednej Polki, Nicole Konderli.

Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.