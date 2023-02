"To są darmowe punkty". To nad tym Polacy pracowali przed pierwszym konkursem MŚ

Dawid Kubacki przystępuje do mistrzostw świata w roli jednego z głównych kandydatów do medali i największego faworyta do sukcesów w Planicy spośród polskiej kadry. Brak jednego zdobytego krążka w Słowenii w jego przypadku byłby sporym rozczarowaniem, ale Polak pomimo ostatniego gorszego okresu w Pucharze Świata patrzy na imprezę pozytywnie.

W rozmowie ze Sport.pl opowiada o tym, jak odpoczął przed najważniejszą imprezą w sezonie, nad czym pracował i jak radzi sobie z intensywnym czasem w domu.

Jakub Balcerski: Tydzień bez skoków w takim pędzie, w jakim funkcjonujecie w Pucharze Świata, brzmi surrealistycznie. Dla was to dobrze, że ostatni skok przed mistrzostwami świata oddaliście w zeszły czwartek?

Dawid Kubacki: Nie jest tak, że to pełny tydzień odpoczynku, bo są inne treningi, przejazdy, obowiązki, więc po prostu nie ma nas na skoczni. A czas spędzony na niej w zeszłym tygodniu odpowiednio wykorzystaliśmy. Nie było tego dużo, ale też takie było założenie tego okresu. Odpuściliśmy zawody Pucharu Świata w Rasnovie, żeby się odświeżyć - nogę, umysł.

Robiliśmy trening, żeby pozostać w rytmie, ale on był lekki. Mocniejszą jednostkę mieliśmy w poniedziałek. Tak, żeby te nogi zaczęły wracać do siebie i tego, co mają robić. To bardzo potrzebne. W ostatnich tygodniach było czuć, że, nawet jeśli technika wracała na dobre tory, to takiej szczypty energii gdzieś tam brakowało. Myślę, że odświeżenie, taka forma powrotu do treningu, sprawi, że to wróci i będzie działać.

Potrzebowałeś pewności siebie, potwierdzenia, że jesteś w stanie oddać skok i nie popełniać błędów? Bo w Lake Placid chyba było widać, że choć przytrafiały się też gorsze próby, potrafiłeś oddać kilka skoków z najwyższego poziomu i to jeden za drugim.

- Od technicznej strony te skoki rzeczywiście były lepsze. Mimo tego nie było w nich czucia, że ta noga bardzo dobrze popchała na progu. Czyli było dobrze, ale nie bardzo dobrze. I wtedy ta szczypta energii więcej by się przydała, zrobiłaby różnicę. Ten luźniejszy okres spowodował, że znów będzie jej tyle, ile powinno.

W domu masz ostatnio tyle spokoju, żeby odciąć się od skoków? Może to właśnie w tym pomaga? Choć zajmowanie się córką pewnie może mocno męczyć.

- Jest trochę roboty, ale to też inny rodzaj pracy do wykonania. To, co dzieje się w domu, zawsze będzie rzutowało na to, jak się czujemy poza nim, ale myślę, że to ostatnie zmęczenie wynikało raczej z obłożenia konkursami i tempa treningowego. Ten wysiłek w domu jest jednak trochę inny. Inaczej się spędza czas z rodziną, to tak nie męczy.

Gdybym miał taką sytuację, jak żona, czyli gdybym zostawał z nimi w domu, na dłużej, to na pewno czułbym się zmęczony. Dlatego, gdy wracam do Polski, to szukam kontaktu z rodziną, łapania momentów. To czas, który zawsze ładuje baterie. Nawet jeśli ciągle jest coś do zrobienia.

Czyli czujesz się mentalnie gotowy, wypoczęty?

- Jak najbardziej.

Trener Thomas Thurnbichler mówi, że trochę na polską specjalność zaczyna wyrastać rywalizacja na normalnej skoczni. W końcu najpierw zdobyłeś złoto w Seefeld, a Kamil Stoch srebro, potem Piotr Żyła dołożył kolejne mistrzostwo w Oberstdorfie. Latem podobno też skakaliście tu dobrze, to jak będzie teraz?

- Wierzę, że będzie dobrze, bo po to pracujemy. Podejdę do tego na spokojnie, bo wiem, na co mnie stać. Mam nadzieję, że po okresie tego odpoczynku nogi będą działały jak trzeba, będzie energia, a technika jest, bo długo żeśmy nad nią pracowali i dlatego będzie w porządku.

Przyjeżdżasz do Planicy jako wicelider Pucharu Świata, ale tu nikt nie będzie pytał o straty do Halvora Egnera Graneruda i czy go dogonisz, bo to trochę inne zawody, jesteś po prostu jednym z faworytów. To szansa, żeby w końcu coś wygrać, bo przy twojej formie pewnie byłoby szkoda wielkich imprez w tym sezonie - tego, że na Turnieju Czterech Skoczni było dobrze, ale skończyło się na drugim miejscu, a Kryształowa Kula to na razie dość odległa sprawa?

- Tak, mistrzostwa do Pucharu Świata się nie wliczają, więc myśli będą tylko przy tym i przyjeżdżając na skocznię głowa musi zostać przy tu i teraz. Myśli się o tym, co jest do zrobienia, a nie o tym, co było. Wierzę w siebie, wierzę w swoje umiejętności. Że jestem dobrze przygotowany i okres, który teraz mieliśmy zaprocentuje i będę się dobrze czuł, miał dużo energii. Jestem po prostu dobrej myśli.

Zakończmy rozmowę jak skok - telemarkiem, bo podobno nad nim ostatnio sporo pracowaliście. A z nim u ciebie w tym sezonie bywało różnie.

- To prawda, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy skoki były trochę gorsze. To, można tak powiedzieć, chyba naturalna konsekwencja tego, że człowiek chce te skoki wyciągać najdalej jak może i trochę brakuje mu czasu na ładny telemark. Nie wychodzi. Ostatnio sporo koncentrowaliśmy się nad tym, żeby te skoki wykańczać ładnie, stylowo. Bo to są darmowe punkty, bardzo ważne zwłaszcza na mniejszych obiektach.