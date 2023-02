Polski skoczek przyłapany. Tak "przygotowuje się" do MŚ w Planicy [WIDEO]

Środa była ostatnim dniem wolnym dla reprezentacji Polski przed startem mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Biało-Czerwoni poświęcili ten czas nie tylko na przygotowania do zawodów, ale i odpoczynek, co pokazuje przykład Aleksandra Zniszczoła. Kamery PZN "przypały" go na... błogim relaksie. "Czasem dobrze jest porozmawiać z samym sobą" - napisano pod nagraniem.

