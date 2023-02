Kamil Stoch nie skakał w Lake Placid i Rasnovie. Naładowany będzie chciał walczyć o sukces na mistrzostwach świata w Planicy. Niewykluczone, że to będą jego ostatnie MŚ, albo ostatnia szansa na medal na wielkiej imprezie. Trudno powiedzieć, czy to jego "last dance", ale możliwe, że Stoch będzie skakał jeszcze kilka lat, skoro wiek przejścia na emeryturę w skokach narciarskich nieco się wydłużył.

- W wywiadach Kamil i jego żona podkreślają, że sprawa końca kariery jest otwarta. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu kilku lat. Zwłaszcza, że wiek skoczka w Pucharze Świata się wydłuża i sukcesy można osiągać nawet w wieku 40 lat. Trend się odwraca. Nie powiedziałbym, że to "last dance", ale to może być ostatnia szansa na sukces - wyjaśnił nasz dziennikarz Jakub Balcerski w Sport.pl LIVE.

Zobacz wideo Nadchodzi "last dance" Kamila Stocha? "Ten trend się odwraca"

