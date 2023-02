Tak dobrego sezonu nie mieli od blisko 40 lat. Nadchodzi wielki powrót do PŚ?

Globalizacja skoków narciarskich jest jednym z podstawowych celów obecnego dyrektora Pucharu Świata, Sandro Pertille. Z tego względu, tydzień temu najlepsi zawodnicy na świecie rywalizowali na obiektach w Amerykańskim Lake Placid, prezentując ten niezwykle interesujący sport także lokalnej publiczności.

Najlepszy sezon od lat

Obecność karuzeli Pucharu Świata w Stanach Zjednoczonych ma też jednak dodatkowy smaczek. Za sprawą młodych i utalentowanych zawodników zza oceanu, Amerykanie notują właśnie najlepszy sezon pod względem ilości punktujących zawodników sezon od prawie czterdziestu lat.

Dzięki bardzo dobrej postawie w poszczególnych konkursach, do tej pory punkty PŚ zdobyło trzech zawodników z USA. Casey Larson, Erik Belshaw i Andrew Urlaub w sumie zdołali zgromadzić 30 oczek, co nie jest wynikiem wybitnym. Istotny jest jednak fakt, że w klasyfikacji generalnej cyklu pojawiły się trzy amerykańskie nazwiska, co nie zdarzyło się od 1986 roku. Wówczas, w trzydziestce pojedynczych konkursów znalazło się czterech zawodników.

Daleko od rekordu

Postawa Amerykanów w obecnym sezonie jest więcej niż zadowalająca. Warty odnotowania jest też fakt, że Erik Belshaw zdobył miano jednego z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia i nikogo nie zdziwi jego dalszy rozwój.

Do rekordu pod względem punktów zdobytych w Pucharze Świata, obecnej kadrze "Jankesów" jest jednak bardzo daleko. Wszystko za sprawą kapitalnej postawy Alana Alborna w sezonie 2001/2002. Wówczas reprezentacja USA, dzięki właśnie Albornowi i Clintowi Jonesowi, zdołała zakończyć rywalizację na 11. miejscu w Pucharze Narodów, zdobywając aż 318 punktów.

Szansę na kolejne punkty, Amerykanie będą mieli już dziś, w trakcie konkursu duetów w rumuńskim Rasnovie. Zważając na przeciętną listę startową, Casey Larson i Andrew Urlaub będą mieli szansę na zmieszczenie się w czołowej dziesiątce, co pozwoliłoby ich kadrze dopisać do swojego dorobku w Pucharze Narodów co najmniej 30 oczek.