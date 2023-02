Skoki w Rasnovie. Gdzie oglądać i o której oglądać konkurs? [TRANSMISJA LIVE, STREAM]

Puchar Świata w skokach narciarskich w Rasnovie to ostatnie zawody odbywające się przed mistrzostwami świata w Planicy. Z tego powodu spośród zawodników czołowej dziesiątki Pucharu Świata do Rumunii pojechał tylko jeden, Niemiec Andreas Wellinger. To czyni konkursy w Rasnovie najgorzej obsadzonymi w XXI wieku.

Skoki narciarskie w Rasnovie. Drugi w tym sezonie konkurs duetów

W sobotę został rozegrany konkurs indywidualny. Zwyciężył w nim Wellinger, drugi był Słoweniec Ziga Jeglar, a trzeci Niemiec Karl Geiger. Spośród Polaków najlepiej spisał się Tomasz Pilch, który zajął 12. miejsce. Niżej sklasyfikowano Kacpra Juroszka (14. miejsce), Jana Habdasa (17.) oraz Macieja Kota (27.).

Na niedzielę organizatorzy zaplanowali konkurs duetów, który po raz pierwszy został rozegrany w poprzedni weekend w Lake Placid. Tam triumfowali Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła, którzy wyprzedzili Austriaków oraz Japończyków. W Rasnovie Polskę będą reprezentować Pilch oraz Juroszek. Faworytami do zwycięstwa będą Niemcy, którzy zajęli pięć z sześciu czołowych miejsc w konkursie indywidualnym. Do rywalizacji ma przystąpić 15 par, czyli o dwie więcej niż tydzień temu.

Skoki narciarskie. Konkurs duetów w Rasnovie. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA LIVE, STREAM]

Niedzielny konkurs duetów w Rasnovie rozpocznie się o godzinie 16:10 czasu polskiego. Wcześniej, bo o godzinie 15:00 odbędzie się seria próbna. Transmisję na żywo z konkursu będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP 1 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.