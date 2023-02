Kłopotliwa skocznia w Kielcach. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała plany

26 października 2022 roku w Kielcach otwarto małą skocznię narciarską (K-4). "Zgrabna stalowo-szklana konstrukcja wyłożona igelitem stanęła przed szkołą kosztem 100 tys. złotych" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Na uroczystym otwarciu obiektu pojawił się Adam Małysz, wtedy też oddano tam kilka pokazowych skoków. Początkowo skocznia miała powstać na terenie Stadionu Leśnego, niedaleko starej skoczni na Pierścienicy, którą zburzono w 2006 roku. Pomysł nie został jednak wcielony w życie, gdyż miasto nie posiada działek w tej okolicy.

Skocznia narciarska w Kielcach świeci pustkami. "Czekamy na większą liczbę chętnych"

Od tego czasu kielecka skocznia była nieużywana. Początkowo zainteresowanie dzieci było spore, ale po pewnym czasie osłabło na tyle, że nie było sensu organizować zajęć. - Zawiązaliśmy klub sportowy skoków narciarskich "Jodełka". Zgłosiły się dwie osoby. W takiej sytuacji nie było sensu go rejestrować. Czekamy na większą liczbę chętnych, chociaż 10 osób jest potrzebnych, aby klub się samofinansował. Trzeba opłacić trenera czy wynajęcie sali - wyjaśnił Alan Mazur z Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w rozmowie z portalem Nasze Miasto.

Jeden z kieleckich nauczycieli został już odpowiednio przeszkolony do tego, aby prowadzić treningi. Problemem jest brak odpowiedniej hali, gdzie mogłyby odbywać się ćwiczenia ogólnorozwojowe dla młodych zawodników. Na ten moment wszystkie są zarezerwowane, wolne terminy zaczynają się dopiero w przyszłym roku szkolnym. To sprawia, że nie zdecydowano się mocno promować klubu. - Zgłosi się więcej dzieci, a my nie będziemy mogli im zaproponować szkolenia z braku hali - dodał Mazur.

Z powodu braku zawodników nie są też organizowane zawody. MOSiR wychodzi z założenia, że w tej sytuacji z oferty korzystałyby dzieci z innych miast, a nie Kielc. To mija się z celem, zwłaszcza że koszt takiego wydarzenia to około 10 tysięcy złotych.

Łukasz Stochmal, dyrektor Szkoły Podstawowej numer 9 w Kielcach (na jej terenie stoi skocznia) uważa, że częściowo odpowiedzialny za tę sytuację jest MOSiR, który nie podjął bardziej zdecydowanych działań. - Po wizycie Adama Małysza na otwarciu skoczni rozdzwoniły się telefony od rodziców, których dzieci chciały skakać. Było ich bardzo dużo. Wszystkim mówiłem, żeby poczekać aż będzie więcej informacji i zapisy do klubu. Niestety zrobiła się cisza ze strony MOSiR-u. Nie ma nawet regulaminu korzystania ze skoczni. Ja jestem otwarty na współpracę, wszystkie informacje dotyczące skoczni zamieszczałem w szkole, na naszej stronie na Facebooku, ale było ich bardzo mało - powiedział.