Wszystko jasne. Znamy skład Polski na konkurs duetów w Rasnovie

Zawody w rumuńskim Rasnovie odpuściła spora grupa czołowych skoczków. Z liczących się reprezentacji tylko Niemcy pojechali w najmocniejszym składzie. Nie ma Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Kamila Stocha. To zatem okazja dla młodych, polskich zawodników do wykazania się, nabrania doświadczenia i zdobycia punktów w Pucharze Świata. W sobotnim konkursie indywidualnym zapunktowali wszyscy czterej zgłoszeni do rywalizacji. W konkursie duetów weźmie udział dwóch najlepszych z nich - Tomasz Pilch i Kacper Juroszek.

Pilch i Juroszek wybrani do konkursu duetów

Tomasz Pilch zajął w sobotnim konkursie 12. miejsce, oddał dwa równe skoki. Kacper Juroszek był 14., atakował w drugiej serii z 25. pozycji. Skoczył 92,5 metra i przez długi czas nikt z rywali nie mógł skoczyć dalej od niego. Byli najlepsi spośród polskich skoczków w Rasnovie.

Jak donosi TVP Sport, to decyzja trenera Daniela Kwiatkowskiego. Na co dzień współpracuje z juniorami, ale zastępuje w ten weekend Thomasa Thurnbichlera.

Tylko Ziga Jelar wmieszał się w "mistrzostwa Niemiec" w Rasnovie. Polacy z punktami

Niedzielny konkurs duetów w Rasnovie będzie drugim takim w historii Pucharu Świata. Do rywalizacji ma przystąpić aż 15 par, czyli o dwie więcej niż tydzień temu w amerykańskim Lake Placid, gdzie wygrali Polacy.

Zawody w Rasnovie to ostatni weekend Pucharu Świata przed mistrzostwami świata w słoweńskiej Planicy.

Faworytem konkursu duetów będą Niemcy, którzy mieli w sobotniej rywalizacji aż pięciu skoczków w czołowej szóstce. Konkurs wygrał Andreas Wellinger, trzeci był Karl Geiger. Obaj oddali najdłuższe skoki w sobotę, po 99 metrów. Przedzielił ich na drugim miejscu Słoweniec Ziga Jelar.