Trochę wstyd. Marna obsada konkursu, a tylko jeden powód do radości. Polaków najwięcej

Polscy skoczkowie nie pokazali się z najlepszej strony w sobotnim konkursie Pucharu Kontynentalnego w Renie. Przystąpiło do niego tylko 27 zawodników, ale do czołowej dziesiątki załapał się tylko Jakub Wolny. Powody do zadowolenia ma za to 16-letni Kacper Tomasiak, który uzyskał prawo startu w zawodach Pucharu Świata.

