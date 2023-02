W Rasnovie bez niespodzianek. Wellinger wygrywa prolog, Polacy całkiem nieźle

Piątkowa rywalizacja w Rasnovie, jeszcze kilka lat temu nie miałaby prawa się odbyć. Na liście startowej kwalifikacji, zwanych dziś prologiem, znalazło się bowiem zaledwie 47 zawodników, a co za tym idzie, wszyscy byli pewni startu w sobotnim konkursie indywidualnym. Skoczkowie walczyli więc jedynie o nagrodę pieniężną za wygranie piątkowej serii.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz ocenia pracę sędziów! "Jest to bardzo duże zróżnicowanie sędziowania"

Niski poziom w Rasnovie

Zgodnie z przewidywaniami, w związku z mocno okrojoną listą startową, poziom piątkowego prologu nie był zbyt wysoki, choć na samym początku rywalizacji niewiele na to wskazywało. Bardzo dobrą próbę oddał już trzeci na liście startowej Rok Masle, który skoczył 94,5 metra i wysunął się na prowadzenie. Kilka chwil później, bardzo przyzwoity rezultat osiągnął z kolei Kacper Juroszek, lądując 8 metrów bliżej, lecz w gorszych warunkach.

Z biegiem rywalizacji stało się jasne, że występy Masle i Juroszka były więcej niż dobre. Kolejni zawodnicy mieli bowiem poważny problem ze zbliżeniem się do wymienionej dwójki, często lądując ponad dziesięć metrów przed punktem K. Całkiem przyzwoite występy zanotowali jednak kolejni Polacy. Maciej Kot, Tomasz Pilch i Jan Habdas zdołali wylądować w okolicach 85 metra, co dawało im względnie wysokie lokaty, które w sobotnim konkursie wystarczyłyby do zdobycia kolejnych punktów Pucharu Świata.

Zaskakująca decyzja Thurnbichlera. Polacy skaczą tak dobrze, że zakończyli zgrupowanie

Walka o triumf

Poważniejsze skakanie zaczęło się dopiero w samej końcówce rywalizacji, gdy swoje próby oddawało dziesięciu najwyżej notowanych zawodników. Wśród nich znalazł się Philipp Raimund, który po wielu minutach, zmienił na prowadzeniu Roka Masle. Całkiem przyzwoicie zaprezentowali się także Constantin Schmid i Stephan Leyhe, którzy wskoczyli do czołówki.

Z bardzo dobrej strony zaprezentował się też Markus Eisenbichler, który po skoku na 97 metrów zdołał wyprzedzić prowadzącego Raimunda. Zgodnie z przewidywaniami, daleko skakali też dwaj pozostali Niemcy. Choć Karl Geiger nie dał rady zgarnąć wyższej noty niż Rok Masle i Ziga Jelar, Andreas Wellinger zrobił to, czego oczekiwał Stefan Horngacher, przejmując dla reprezentacji Niemiec całe podium i wygrywając całą rywalizację.

Tak wygląda harmonogram skoków narciarskich w Rasnovie. Nietypowy weekend

Ostatecznie, najlepszym z Polaków w piątkowych zawodach był Kacper Juroszek, który zajął piętnaste miejsce. W drugiej dziesiątce zmieścił się jeszcze Jan Habdas, który był osiemnasty. Tomasz Pilch i Maciej Kot uplasowali się nieco niżej, zajmując 23. i 25. miejsce.

Sobotnia rywalizacja w konkursie indywidualnym zaplanowana jest na godzinę 16:20. Podobnie jak w prologu, głównymi faworytami do zajęcia miejsc w czołówce będą Niemcy. Polakom zależeć będzie z kolei na występie wszystkich czterech zawodników w drugiej serii.