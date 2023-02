Niemcy zdominowali pierwsze skoki w Rasnovie. Jest nadzieja dla Polaków

Do Rumunii nie pojechali czołowi zawodnicy Pucharu Świata, w tym Polacy, którzy przygotowują się do mistrzostw świata w Planicy. Z tego powodu na starcie piątkowego prologu oraz treningów, które je poprzedziły, stanęło raptem 47 zawodników.

Dominacja Niemców na treningach, którzy jako jedyni wysłali kadrę A

Pierwszy z nich wygrał Ziga Jelar, który oddał skok na odległość 97,5 metra. To pięćdziesiąt centymetrów dalej od wielkości skoczni Trambulina Valea Carbunarii w Rasnovie osadzonym na 97 metrze. Za jego plecami znalazło się aż sześciu reprezentantów Niemiec. Stefan Horngacher zdecydował, w przeciwieństwie do innych trenerów, że do Rumunii pojedzie podstawowa kadra naszych zachodnich sąsiadów.

Czołową dziesiątkę zamknął Tomasz Pilch, który uzyskał 88 metrów. 12. miejsce zajął Maciej Kot (91 metrów), 16. był Kacper Juroszek (87,5 metra), a 23. Jan Habdas (84 metry).

W drugim treningu Niemcy podkreślili już swoją dominację. 97,5 metra skoczył Markus Eisenbichler. Trzy metry dalej poszybował Andreas Wellinger, ale miał sporo punktów za wiatr, więc wylądował za plecami swojego kolegi z reprezentacji. Trzeci był kolejny Niemiec Philipp Raimund.

Polacy podczas swoich drugich prób osiągali gorsze wyniki. 16. miejsce - najlepsze z "Biało-czerwonych" - uzyskał Kacper Juroszek (87 metrów), 22. był Jan Habdas (88,5 metra), 24. Tomasz Pilch (84 metry), a 27. Maciej Kot (85 metrów).

Początek prologu w piątek o 16:45 czasu polskiego