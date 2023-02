To koniec. Dramat mistrza olimpijskiego. Kontuzja wyklucza go ze startów

Daniel Huber w tym sezonie wystartował tylko w Wiśle oraz w Willingen. Austriak borykał się z problemami zdrowotnymi związanymi z uszkodzeniem chrząstki w prawym kolanie. Na początku listopada przeszedł zabieg i przez trzy miesiące nie pojawił się na skoczniach. Kiedy wydawało się, że wrócił i będzie mógł spokojnie przygotowywać się do mistrzostw świata, przytrafił mu się kolejny uraz. Mistrz olimpijski z Pekinu został wycofany ze startów do końca sezonu.

Daniel Huber przedwcześnie zakończył sezon. Pech nie opuszcza rywala Polaków. Kolejny uraz

Tym razem nabawił się kontuzji lewego stawu biodrowego. Jak podały austriackie media, zawodnik nie wystąpi już w tym sezonie w żadnym konkursie. Potwierdziła to tamtejsza federacja narciarska.

"Sytuacja jest wyjaśniana przez medyków, co może potrwać kilka dni. Konsekwencją dla Hubera byłby kilkutygodniowy odpoczynek i późniejsza rehabilitacja. Do treningów z grupą Andreasa Widhoeltzla wróciłby najpóźniej podczas letnich przygotowań do następnego sezonu" - poinformowano.

Mistrz olimpijski z Pekinu jest w tym sezonie prawdziwym pechowcem. Nie dość, że to druga kontuzja w krótkim czasie, to ani razu nie zdołał wywalczyć punktów Pucharu Świata. W Wiśle na inaugurację był na 37. miejscu, a drugiego dnia został wycofany z kwalifikacji z powodu wspomnianej kontuzji kolana. W Willingen sytuacja była podobna. Raz odpadł w kwalifikacjach, a raz był sklasyfikowany na 47. pozycji.

Huber rok temu - 14 lutego 2022 roku - został drużynowym mistrzem olimpijskim w Pekinie, co było jego największym osiągnięciem w karierze. Ponadto ma w dorobku srebrne medale mistrzostw świata, wywalczone w 2019 oraz 2021 roku z kolegami z drużyny. W Planicy nie powiększy medalowej kolekcji.