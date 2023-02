Konkurs PŚ w Rasnovie już zapisał się w historii. TVP wpadła jak śliwka w kompot

Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Rumunii. W dniach 17-19 lutego zawodnicy będą rywalizować na skoczni K-90 w Rasnovie. W związku z tym, że do oficjalnego startu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w słoweńskiej Planicy zostało tylko kilka dni, to wiele czołowych reprezentacji postanowiło wycofać się z rywalizacji w Rasnovie. Tak postąpili m.in. Polacy. Thomas Thurnbichler nie wyśle tam swoich gwiazd. W Rumunii wystąpi za to kadra B, w składzie: Tomasz Pilch, Jan Habdas, Kacper Juroszek oraz Maciej Kot.

Andreas Wellinger jedynym zawodnikiem z TOP10 Pucharu Świata, który będzie w Rasnovie

W Rasnovie zobaczymy tylko pięciu skoczków z czołowej dwudziestki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z kolei z samej topowej dziesiątki będzie to tylko Niemiec, Andreas Wellinger. Pozostali skoczkowie z miejsc 10-20, którzy wystąpią w Rumunii to reprezentanci Niemiec Karl Geiger i Markus Eisenbichler, Słoweniec Ziga Jelar i Norweg Daniel Andre Tande.

Jak wyliczył dziennikarz Adam Bucholz - to sprawi, że Puchar Świata w Rasnovie będzie najsłabiej obsadzonym w XXI wieku. Poprzedni przypadek, gdy tylko jeden skoczek z czołowej dziesiątki był obecny na zawodach, miał miejsce ponad 20 lat temu. Było to 24 stycznia 2002 roku w japońskiej Hakubie. Tamte zawody wygrał Austriak Andreas Widholz przed swoimi dwoma rodakami - Stefanem Horngacherem i Martinem Kochem, którzy ex aequo zajęli drugie miejsce.

Jedyny Polakami w tamtym konkursie był Marcin Bachleda, który zajął 16. miejsce oraz Grzegorz Śliwka, który był 44.

Transmisję telewizyjną z zawodów przekaże wyjątkowo TVP. Wyjątkowo, bo znakomita większość zawodów PŚ w sezonie pokazywana jest w TVN i Eurosporcie.

Puchar Świata w Rasnovie. Harmonogram: