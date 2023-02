Uwaga. PŚ w skokach w Rasnovie na innym kanale. Ważna informacja dla kibiców

Puchar Świata w skokach narciarskich przenosi się do Rumunii. W dniach 17-19 lutego zawodnicy będą rywalizować na skoczni K-90 w Rasnovie. W związku z tym, że do oficjalnego startu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w słoweńskiej Planicy zostało już kilka dni, to wiele czołowych reprezentacji postanowiło wycofać z rywalizacji najlepszych skoczków. Tak postąpił m.in. Thomas Thurnbichler. W Rumunii wystąpi za to kadra B, w składzie: Tomasz Pilch, Jan Habdas, Kacper Juroszek oraz Maciej Kot.

Skoki w Rasnovie. Ważna zmiana dla kibiców. Transmisja na żywo w TVP

Brak powołania dla Dawida Kubackiego, Piotra Żyły czy Kamila Stocha na konkursy PŚ w Rasnovie to nie jedyna zmiana, jaka czeka polskich kibiców w ten weekend. Widzowie przyzwyczaili się już, że w tym sezonie zawody PŚ są transmitowane przez stację TVN oraz na kanałach Eurosportu. Wyjątkiem są konkursy w Polsce - i jak się okazuje - rywalizacja w Rasnovie. Zmagania z Rumunii będzie można śledzić za pośrednictwem Telewizji Publicznej, a konkretnie na kanałach TVP 1 i TVP Sport.

Na nadchodzący weekend zaplanowano dwa konkursy. W sobotę 18 lutego o 16:20 odbędzie się konkurs indywidualny. Z kolei dzień później rozegrany zostanie drugi w historii konkurs duetów. W poprzednim, na skoczni w Lake Placid, triumfowali Polacy, a konkretnie para Dawid Kubacki - Piotr Żyła. Biało-Czerwoni wyprzedzili drugich Austriaków o ponad 13, a trzecich Japończyków o ponad 24 punkty.

W ten weekend zawodnicy powrócą na skocznie w Rasnovie po dwóch latach nieobecności. Po raz ostatni obiekt gościł skoczków narciarskich w sezonie 2020/2021. Wówczas odbył się jeden konkurs indywidualny, a jego triumfatorem został Ryoyu Kobayashi. Wtedy też rozegrano konkurs drużynowy, który wygrali Norwegowie, przed Słoweńcami i Austriakami.

Obiekt w Rasnovie ma aż trzech oficjalnych rekordzistów. To Gregor Schlierenzauer, Constantin Schmid i Stefan Kraft - osiągnęli 103 metry. W tym roku szansę na zostanie samodzielnym rekordzistą z tej trójki będzie miał tylko Niemiec. Schlierenzauer zakończył już karierę sportową, natomiast Kraft nie wystąpi w Rumunii.

Gdzie oglądać skoki w Rasnovie? Harmonogram i plan transmisji