Już śmieją się z Rasnova. "Puchar Kontynentalny Premium"

Do oficjalnego startu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w słoweńskiej Planicy zostało już zaledwie 9 dni. Z tego powodu, wiele czołowych reprezentacji w skokach narciarskich postanowiło wycofać najlepszych zawodników z weekendu Pucharu Świata w Rasnovie, decydując się na spokojny trening po powrocie z amerykańskiego Lake Placid. Tym samym w Rumunii zabraknie światowej czołówki, a do walki o czołowe miejsca wejdą zawodnicy z drugiego szeregu.

Kilka mocnych nazwisk

Według informacji pojawiających się w mediach od niedzielnego popołudnia, ze startu w Rasnovie zrezygnowały już kadry A reprezentacji Polski, Słowenii i Austrii, Halvor Egner Granerud, najlepsi Japończycy i Finowie. W związku z tym, z rywalizacji o punkty Pucharu Świata prawdopodobnie wypadnie aż czternastu zawodników zajmujących miejsca w czołowej dwudziestce klasyfikacji generalnej.

Na ten moment, bardzo duże szanse na "duży" sukces mają więc Niemcy, którzy zgodnie z tradycją Stefana Horngachera, mają do samego końca rywalizować w pucharowych konkursach. Dzięki temu głównymi faworytami do czołowych miejsc na Trambulina Valea Carbunarii będą Andreas Wellinger, Karl Geiger czy Markus Eisenbichler.

Kilka powodów odpuszczenia konkursów w Rasnovie

Zbliżające się mistrzostwa świata w Planicy to nie jedyny powód, dla którego wiele czołowych reprezentacji zdecydowało się odpuścić wyjazd do Rumunii. Dla Polaków bardzo trudna jest m.in. logistyka, która wymagałaby dwudziestogodzinnej podróży samochodem w obie strony. Nie inaczej jest w przypadku innych drużyn, które na kilka dni przed najważniejszą imprezą w kalendarzu musiałyby stawać na głowie, by szybko i bezboleśnie dostać się najpierw do Bukaresztu, a potem do Rasnova.

Nie bez znaczenia jest także plan konkursów przygotowany przez FIS. Na Trambulina Valea Carbunarii odbędzie się bowiem tylko jeden konkurs indywidualny i zawody duetów, które przetestowano w Lake Placid. W związku z tym, do zgarnięcia jest niewiele punktów i pieniędzy.

Przypomnijmy, że Polskę w Rasnovie reprezentować będą Tomasz Pilch, Jan Habdas, Kacper Juroszek i Maciej Kot. Ich podstawowym celem będzie zdobycie punktów zarówno w konkursie indywidualnym, jak i super duetach.