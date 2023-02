Thomas Thurnbichler podjął decyzję. Znamy skład Polaków na PŚ w Rasnovie. Wielki powrót do kadry

Już w niedzielę po zawodach w Lake Placid stało się jasne, że do Rumunii nie udadzą się czołowi polscy skoczkowie narciarscy. Trener Polaków zapowiedział, że reprezentanci Polski spędzą najbliższy czas na spokojnych przygotowaniach do mistrzostw świata w Planicy, które rozpoczną się 22 lutego.

Thomas Thurnbichler odkrył karty. Czterech skoczków jedzie do Rumunii

W poniedziałek trener Thurnbichler ogłosił skład kadry na najbliższe zawody Pucharu Świata w Rasnovie. Podczas piątkowych kwalifikacji zaprezentuje się czterech Polaków. Są to Tomasz Pilch, Jan Habdas, Kacper Juroszek oraz Maciej Kot. W skład sztabu na nadchodzące zawody wchodzą z kolei Daniel Kwiatkowski, Grzegorz Miętus, Kacper Skrobot oraz Magdalena Wójcik.

Małysz tonuje nastroje po świetnych wynikach Polaków. "Spora część odpada"

Dla Macieja Kota to wielki powrót do zawodów Pucharu Świata rozgrywanych za granicą. 31-latek skakał co prawda podczas listopadowych zawodów w Wiśle, ale był tam jedynie członkiem grupy narodowej. W zawodach zagranicznych w ramach najważniejszego cyklu po raz ostatni występował ponad rok temu. W styczniu 2022 roku skakał w Titisee-Neustadt, jednak ani razu nie zdołał zapunktować. Punkty do pucharowej klasyfikacji po raz ostatni zdobył ponad 2 lata temu podczas zawodów w Niżnym Tagile (5 grudnia 2020). Minione tygodnie i miesiące upłynęły Kotowi głównie pod znakiem startów w Pucharze Kontynentalnym.

Występ w Rasnovie to także powrót do pucharowej rywalizacji dla Kacpra Juroszka. 21-latek opuścił część sezonu z powodu kontuzji pleców. Na skocznie wrócił w styczniu. W miniony weekend wystartował podczas zawodów FIS Cup w Szczyrku i dwukrotnie stanął na podium. Teraz będzie miał okazje zdobyć pierwsze w karierze punkty w Pucharze Świata. Dotychczas najbliżej ich był podczas listopadowego konkursu w Wiśle, w którym zajął 31. miejsce.

Kubacki zgarnął już prawie milion zł. Tyle zarobili skoczkowie w tym sezonie

Oprócz Kota i Juroszka w Rumunii wystąpią też Tomasz Pilch i Jan Habdas, którzy ostatni weekend spędzili w Stanach Zjednoczonych. Żaden z nich nie zdobył jednak w Lake Placid pucharowych punktów. Na piątek w Rasnovie zaplanowano kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. W niedzielę odbędzie się kolejny konkurs duetów.