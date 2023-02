Kubacki rozczarowany, a kadra gorzej, najgorzej i jeszcze gorzej! Thurnbichler to widzi i reaguje

W sobotę w Lake Placid Dawid Kubacki był piąty i w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odrobił 9 pkt ze straty, jaką ma do Halvora Egnera Graneruda. Norweg był w sobotę dopiero siódmy. A w wieczornych zawodach superduetów znalazł się w jeszcze większym cieniu Kubackiego, bo wicelider PŚ wygrał w parze z Piotrem Żyłą i miał indywidualnie zdecydowanie najlepszą notę, natomiast Norweg miał czarty wynik.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz pokazał, jak naprawdę wygląda jego codzienna praca w roli prezesa

Kubacki zmarnował swój potencjał

Niedziela na biało-czerwonej, wypełnionej Polonią, skoczni w USA miała należeć do Kubackiego. W kwalifikacjach był najlepszy, skoczył 130 metrów, o dwa przekroczył rozmiar obiektu. Granerud był drugi, dał sygnał, że nie odpuści. Ale czuliśmy, że Kubacki może wygrać i z nim, i ze wszystkimi.

A teraz czujemy rozczarowanie. A Kubacki czuje największe. Przytoczmy fragment rozmowy Krzysztofa Skórzyńskiego, reportera Eurosportu, z Kubackim, tuż po zawodach. Na pytanie jak bardzo Dawidowi szkoda zepsutego pierwszego skoku w skali 1-10 padła błyskawiczna odpowiedź: "Dwanaście".

Kubacki zaatakował z 13. miejsca. Petarda. Ale to było za mało

Po pierwszej serii Kubacki był dopiero 13. Skoczył 118 metrów. A Granerud po skoku na 125 m prowadził. W rundzie finałowej Kubacki lotem na 129,5 m przesunął się na siódme miejsce. Ale Granerud odpowiedział kapitalnym skokiem na 134 m i pewnie wygrał. W Pucharze Świata Norweg ma już 293 pkt przewagi nad Polakiem. A do końca sezonu odbędzie się jeszcze tylko 10 indywidualnych konkursów.

- Zepsułem to. Było trochę późno i zaczęte od góry. Niestety, nie chciało to już później lecieć. I trudno, taki błąd po prostu - mówi Kubacki, wracając do pierwszej serii. Tłumacząc - nasz najlepszy skoczek za późno wyszedł z progu i źle technicznie zaczął ten element. W efekcie do Graneruda w jednym skoku stracił aż 19,6 pkt. W drugiej serii Kubacki miał już trzecią notę. Od najlepszego Graneruda gorszą tylko o 5,9 pkt.

Granerud robi sobie przerwę, a Kubacki nie spróbuje tego wykorzystać

Jeśli po sobocie w Lake Placid uwierzyliśmy, że Kubacki jeszcze mocno pościga się z Granerudem o Kryształową Kulę, to po niedzieli chyba lepiej już nie zawracać sobie tym głowy. Teraz trzeba po prostu stabilizować formę na mistrzostwa świata. Już za 10 dni w Planicy pierwszy konkurs o medale.

Granerud nie wystąpi w kolejnych zawodach PŚ. Podał jeden powód

I właśnie z myślą o Planicy trener Thomas Thurnbichler postanowił, że kadra na MŚ nie pojedzie na przyszłotygodniowe zawody PŚ do Rasnova. Tam odbędzie się tylko jeden konkurs indywidualny i nie wystąpi tam Granerud. Ale odpuszczenie Rumunii pokazuje, że nie chcemy za wszelką cenę ciułać punktów w Pucharze Świata i szukać szansy dla Kubackiego, tylko chcemy ustabilizować formę naszych najlepszych skoczków na mistrzostwa.

Thurnbichler podjął decyzję ws. występu Polaków w Rasnovie

Szukanie stabilności jest konieczne. Czym bowiem jeśli nie jej brakiem tłumaczyć wyniki z Lake Placid? W sobotni wieczór Kubacki i Żyła w cuglach wygrali tam pierwszy w historii PŚ konkurs superduetów, a w niedzielę zajęli tylko odpowiednio siódme i 25. miejsce.

Dla całej naszej kadry ta niedziela była kolejną najsłabszą w sezonie. Przez ostatnie trzy weekendy przeżyliśmy już dużo tych najgorszych konkursów. Za dużo. Coś trzeba z tym zrobić.