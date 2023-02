Zakończył się pierwszy od 33 lat weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid. Niedzielny konkurs indywidualny nie był zbyt udany dla reprezentacji Polski - najlepszy był Dawid Kubacki, który zajął 7. miejsce. To był najsłabszy występ reprezentacji Polski w tym sezonie. Za tydzień rywalizacja przeniesie się do Rasnova. Wiadomo, że nie wystąpią tam czołowi polscy skoczkowie.

Thomas Thurnbichler zdradził plany kadry. Bez czołowych Polaków w Rasnovie

Trener Thomas Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem wyjawił, że na przyszłotygodniowe zawody do Rumunii nie wybiorą się czołowi reprezentanci Polski. W tym czasie będą się oni przygotowywać w Polsce do nadchodzących mistrzostw świata w Planicy. Czempionat odbędzie się w dniach od 22 lutego do 4 marca.

- Teraz będziemy się przygotowywać do mistrzostw świata, więc nasi najlepsi zawodnicy nie wystąpią w Rasnovie. Będziemy trenowali w domu, uzupełnimy poziom sprawności naszych skoczków i na świeżości wyruszymy do Planicy - powiedział Thiurnbichler w rozmowie z Eurosportem i dodał: - Kamil Stoch również nie pojedzie do Rumunii, będzie przygotowywał się razem z nami do mistrzostw.

To oznacza, że w Rasnovie nie wystąpią m.in. zwycięzcy historycznego konkursu duetów, czyli Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Gdyby Kubacki wziął udział w zawodach w Rumunii, miałby szansę zmniejszyć stratę w Pucharze Świata do Halvora Egnera Graneruda. Wynosi ona obecnie 290 punktów. Norweg również nie wystąpi w przyszłotygodniowych zmaganiach, co było już wiadome od kilku dni.

Skoczkowie będą rywalizować w Rasnovie od piątku - wówczas odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. W niedzielę odbędzie się rywalizacja duetów. W Rumunii będą rywalizować także kobiety.