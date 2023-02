Kubacki rozbroił szczerością. "W skali 1-10? 12"

Dawid Kubacki zajął siódme miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Lake Placid. Wicelider klasyfikacji generalnej PŚ wypadł średnio w pierwszej serii, skacząc 118 m i zajmując 13. miejsce. W drugiej części konkursu Kubacki już pofrunął dużo dalej (129,5 m) i zakończył zmagania w USA w czołowej dziesiątce. Konkurs wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, wyprzedzając Niemca Andreasa Wellingera i Austriaka Stefana Krafta. Tym samym strata Polaka do Norwega wynosi już aż 293 punkty.

Kubacki mówi o zepsutym skoku w pierwszej serii. "Jak żałuję tego w skali 1-10? 12"

Dawid Kubacki rozmawiał z TVN po niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Lake Placid. Jak w skali 1-10 żałuje tej słabszej odległości w pierwszej serii? - 12. Zepsułem to, wszystko wtedy było zbyt późno. Taki błąd. Mimo wszystko mam z Lake Placid fajne wspomnienia i wyciągnę stąd dużo pozytywów. Atmosfera tu była niesamowita, to zapamiętam na długo. Sporo skoków tutaj było naprawdę fajnych. Tendencja jest fajna - powiedział Kubacki.

Zanim rozpoczną się mistrzostwa świata w Planicy (22 lutego - 4 marca), to skoczkowie będą rywalizować w Pucharze Świata w rumuńskim Rasnowie (17-19 lutego), odpowiednio w konkursie indywidualnym i konkursie duetów. Według pojawiających się plotek Halvor Egner Granerud ma odpuścić start w Rasnowie i skupić się na MŚ. A jak do tych zawodów podchodzi Dawid Kubacki? - Czy jestem myślami przy MŚ? Trzeba wrócić do domu i trochę odpocząć. Potem biorę się do roboty - dodał.

Zawody Pucharu Świata w Rasnowie będą dostępne do obejrzenia w TVP 1 i TVP Sport. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego odbędą się w piątek 17 lutego o godz. 16:45. Sobotni konkurs rozpocznie się o godz. 16:20, a niedzielny konkurs duetów - o godz. 16:10. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.