Polacy roztrwonili ogromną zaliczkę. Oto klasyfikacja Pucharu Narodów

Po znakomitym konkursie duetów Polacy nieco poprawili swoją sytuację w klasyfikacji Pucharu Narodów. Nadal zajmowaliśmy trzecią pozycję, a strata do prowadzących Austriaków nadal była spora - wynosiła 795 punktów. Więcej odrobiliśmy do drugiej Norwegii. Jej przewaga stopniała do 211 punktów. Oddaliliśmy się także od goniących nas Słoweńców (153 punkty przewagi).

Klasyfikacja Pucharu Narodów. Polska trwoni zaliczkę z konkursu duetów

Niestety w niedzielnym konkursie indywidualnym nasi skoczkowie nie poszli za ciosem. Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a zarazem Pucharu Narodów zdobyło zaledwie trzech Biało-Czerwonych. Tak jak w sobotę do II serii awansowali Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Pozostała trójka przepadła po pierwszych próbach. Najbliżej punktów był 32. Jan Habdas. Paweł Wąsek i Tomasz Pilch zupełnie sobie nie poradzili i skończyli w piątej dziesiątce - na 44. i ostatnim 50. miejscu.

Na domiar złego wyniki naszej lepszej trójki również nie zachwycały. Dawid Kubacki stracił szansę na wysokie miejsce już w I serii. Zajmował po niej 13. lokatę. W drugiej próbie zdecydowanie się poprawił. Skoczył 129,5 m, dzięki czemu przesunął się na 7. pozycję. Rozczarowała przede wszystkim postawa Piotra Żyły. Zakończył zmagania na 25. miejscu. Lepiej od niego spisał się Zniszczoł - 21. miejsce.

Tak wygląda klasyfikacja Pucharu Narodów. Rywala znów uciekają

Nasi rywale wykorzystali okazję. 100 punktów za zwycięstwo dał Norwegom Halvor Egner Granerud. Nie dostosowali się jednak do niego koledzy z reprezentacji. W trzydziestce znalazło się raptem dwóch jego rodaków. Dobrze jako cały zespół wypadli natomiast Austriacy i Słoweńcy. To wszystko złożyło się na to, że Polska w tym momencie ma 3446 punktów. Austria powiększyła przewagę do 898, a Norwegia do 302. Słowenia traci do nas tylko 127.