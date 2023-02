Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata po przewrotnych konkursach w Lake Placid

Pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lake Placid zakończył się wygraną Niemca Andreasa Wellingera, co sprawiło, że Norweg Halvor Egner Granerud nie wygrał piątych zawodów PŚ z rzędu. Dawid Kubacki odrobił dziewięć punktów do głównego rywala dzięki temu, że zajął piąte miejsce w konkursie, a Halvor Egner Granerud był na siódmym miejscu. W USA karty rozdawał, w dużej mierze, wiatr, co było widoczne zarówno w sobotnim, jak i w niedzielnym konkursie. Jak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata?

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w polskiej kadrze skoczków? "Nie wszystko jest na miejscu"

PŚ w Lake Placid. Żyła zawiódł, Kubacki traci coraz więcej do Graneruda

Sporym zaskoczeniem był brak Słoweńca Anze Laniska w konkursie, ponieważ skoczek miał problemy z zamkiem błyskawicznym w kombinezonie i nie mógł wystartować w zawodach. Komplet Polaków awansował do niedzielnego konkursu indywidualnego w Lake Placid, ale tylko trzech przebrnęło przez pierwszą serię. W pierwszej serii odpadł Jan Habdas (32.), Paweł Wąsek (44.) oraz Tomasz Pilch (50.). Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem po pierwszej serii był Dawid Kubacki, który zajmował 13. miejsce po skoku na 118 m - Piotr Żyła był 18. a Aleksander Zniszczoł - 25.

W drugiej serii bardzo zawiódł Piotr Żyła, skacząc zaledwie 110 m i spadając z 18. na 25. miejsce. Słabiej wypadł też Szwajcar Killian Peier (104 m) czy Austriak Jan Hoerl (97,5 m), dzięki czemu Aleksander Zniszczoł awansował na 21. miejsce w konkursie. Znaczną poprawę zanotował Dawid Kubacki, który skoczył 129,5 m i zakończył rywalizację na siódmym miejscu. Konkurs w Lake Placid wygrał Halvor Egner Granerud, wyprzedzając Andreasa Wellingera i Stefana Krafta.

Dzięki wygranej norweski skoczek powiększył przewagę nad Dawidem Kubackim w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata do 293 pkt - warto dodać, że przed niedzielnym konkursem ta przewaga wynosiła 229 pkt. Coraz bliżej wejścia do czołowej trójki klasyfikacji generalnej jest Austriak Stefan Kraft, który zmniejszył stratę do Słoweńca Anze Laniska z 78 do 18 pkt.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po drugim konkursie w Lake Placid: