Skok na odległość 130 metrów sprawił, że Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje przed niedzielnym konkursem indywidualnym w Lake Placid. Polak wyprzedził Halvora Egnera Graneruda (129 m) oraz Andreasa Wellingera (125,5 m).

Skoku w kwalifikacjach nie oddał trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Anze Lanisek. Słoweniec był na górze skoczni, szykował się do swojej próby, jednak ostatecznie jej nie oddał, przez co nie wystartował w konkursie głównym.

Kuriozalny problem Laniska

Dlaczego Lanisek nie skoczył? Okazało się, że Słoweniec miał problemy z zamkiem błyskawicznym w kombinezonie, przez co nie mógł podejść do swojej próby. Dla Laniska to kolejny zły moment w trakcie tego weekendu. Słoweniec nie wystartował w konkursie duetów, a w sobotnim konkursie indywidualnym zajął dopiero 18. miejsce.

Niedzielne zdarzenie oznacza, że Lanisek straci kolejne punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To dobra wiadomość dla Kubackiego, który przed niedzielnym konkursem wyprzedzał Słoweńca o 227 punktów.

Nieobecność Laniska to też szansa dla czwartego w klasyfikacji generalnej Stefana Krafta. Austriak przed niedzielnym konkursem tracił do Słoweńca 78 punktów. Gdyby Kraft w niedzielnym konkursie zajął co najmniej drugie miejsce, zepchnąłby Laniska z podium klasyfikacji.

Słoweński skoczek szansę na odrobienie punktów będzie miał za tydzień w rumuńskim Rasnovie. Tam jednak odbędzie się tylko jeden konkurs indywidualny.