Kubacki zdradził tajemnicę świetnych skoków w duetach. Wskazał jeden szczegół

Podczas zawodów Pucharu Świata w Lake Placid po raz pierwszy w historii cyklu został rozegrany konkurs duetów. W nim najlepsi okazali się Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy wyprzedzili drugich Austriaków (Stefan Kraft i Daniel Tschofenig) o 13,2 punktu, a trzecich Japończyków (Ryoyu Kobayashi i Naoki Nakamura) o 24,1 pkt.

Dawid Kubacki skomentował zwycięstwo w konkursie duetów w Lake Placid.

Po zakończeniu konkursu Kubacki udzielił wywiadu Eurosportowi. Tam nie ukrywał radości z pewnej wygranej, która jego zdaniem może mieć pozytywy wpływ na kolejne występy. - Tutaj się aż tak bardzo nie kalkuluje, ale do ostatniego skoku mogłem podejść ze spokojem. Skakaliśmy równo i fajnie, wiedziałem, jaka jest przewaga. To jest największy plus, to da nam "kopa' na kolejne starty - stwierdził.

32-latek był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem konkursu duetów. W nieoficjalnej klasyfikacji zdobył 412,3 punktu, drugi pod tym względem Stefan Kraft uzyskał 405,9 pkt. Jak przyznał, zrobił to samo, co podczas ostatniego skoku w konkursie indywidualnym, co wówczas "bardzo fajnie zadziałało". - Ostatni skok (w konkursie duetów - red.) był bardzo mocno spóźniony. Mimo to po tych delikatnych zmianach, mimo że energia poszła w powietrze, to było jej wystarczająco, aby "przenieść" bulę i odlecieć z prędkością. To jest dla mnie niesamowite - powiedział.

Kubacki zdradził też, w jakich okolicznościach dowiedział się o tym, że weźmie udział w rywalizacji duetów. - Jadąc na górę po konkursie indywidualnym, zapytałem się fizjoterapeuty, czy są już znane pary. Wtedy dowiedziałem się, że wystartuję - wyjawił.

W niedzielę 12 lutego zostanie rozegrany drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lake Placid (pierwszy wygrał Andreas Wellinger). Rozpocznie się on o 16:15, wcześniej, bo o 14:45, odbędą się kwalifikacje. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.