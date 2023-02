"Tak Polacy przeszli do historii". Kubacki i... wielkie świętowanie [WIDEO]

W sobotę 11 lutego odbył się pierwszy w historii Pucharu Świata konkurs duetów. To nowa forma "drużynówki", w której skoczkowie rywalizują w parach. Thomas Thurnbichler postawił na Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. Biało-Czerwoni go nie zawiedli i zostali pierwszymi zwycięzcami historycznych zawodów.

Dawid Kubacki i Piotr Żyła wygrali konkurs duetów. "Tak Polacy przeszli do historii"

W pierwszej serii Polacy oddali przyzwoite skoki. Jako pierwszy na belce zasiadł zawodnik z Cieszyna i wylądował na 123,5 m. Z kolei lider naszej kadry poszybował na 128 m. To nie wystarczyło jednak do objęcia prowadzenia. Jeszcze lepiej spisali się Austriacy, którzy o 11,1 punktu wyprzedzili Biało-Czerwonych.

Trudno było nie mieć gęsiej skórki. "To da kopa". Najwyższy czas na atak Kubackiego

O ile w drugiej kolejce Polacy utrzymali dobry poziom, bo Żyła skoczył 122,5 m, a Kubacki 127 m, tak nie potrafili tego uczynić ich najgroźniejsi rywale. Dzięki temu nasza kadra objęła prowadzenie, którego nie oddała do końca. W trzeciej próbie Żyła wylądował na 127,5 m, co było najdalszym skokiem w jego grupie. Natomiast zwycięstwo w pierwszym, historycznym konkursie duetów przypieczętował Kubacki.

Polakowi wystarczyło około 121 m, by utrzymać przewagę z poprzedniej kolejki. 32-latek wylądował jednak zdecydowanie dalej, brutalnie pozbawiając rywali nadziei. Ostatecznie osiągnął 127 m. "Będzie, będzie wygrana. Tak jest!" - emocjonowali się komentatorzy Eurosportu, a na trybunach amerykańskiej skoczni zapanowała wrzawa. To głównie za sprawą tłumu Polaków, którzy nawiedzili Lake Placid. - Może to niepopularna opinia, ale według mnie wygląda to lepiej niż w Wiśle - mówił Dominik Formella, korespondent portalu "skijumping.pl".

Po wylądowaniu Kubacki wpadł w ramiona Piotra Żyły, a radości nie było końca. Obaj śmiali się i unosili ręce w geście triumfu, a całe zdarzenie zarejestrowały kamery. Jest to bez wątpienia dziś sportowy temat numer jeden w Polsce. Poniżej można obejrzeć specjalne wideo Eurosportu. "Piękny to był konkurs, nie zapomnimy go nigdy. Tak Polacy przeszli do historii" - zatytułowano nagranie.

Dzięki zwycięstwu Biało-Czerwoni dopisali 200 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów i umocnili się na 3. miejscu. Liderem pozostaje Austria, a drudzy są Norwedzy. Szczególne powody do zadowolenia po sobotnim konkursie duetów ma Kubacki. Polak uzyskał najlepszą notę indywidualną i wygrał w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej zawodów. Wyniki nie wliczają się jednak do klasyfikacji generalnej PŚ. W innym przypadku Kubacki odrobiłby 50 punktów do Halvora Egnera Graneruda, który uzyskał czwartą notę w konkursie duetów.

Szansę na zniwelowanie strat do Norwega Polak będzie miał już w niedzielę 12 lutego. Na godzinę 16:00 zaplanowano drugi konkurs indywidualny w Lake Placid. Poprzedzą go kwalifikacje, które wystartują o 14:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.