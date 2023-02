Puchar Świata. O której godzinie niedzielny konkurs w Lake Placid? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Puchar Świata powrócił do Stanów Zjednoczonych po 19 latach przerwy. Podczas rywalizacji na skoczni w Lake Placid zaplanowano dwa konkursy indywidualne. Wprowadzono też zupełną nowość - pierwszy w historii cyklu konkurs duetów. Kapitalnie spisali się w nim Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Puchar Świata w Lake Placid. Dawid Kubacki potwierdzi dobrą formę?

Pierwszy konkurs indywidualny odbył się w sobotę. Zwyciężył w nim Andreas Wellinger, to dla niego pierwszy taki sukces od ponad pięciu lat. Drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Daniel Tschofenig. Powody do zadowolenia miał również Dawid Kubacki, który zajął piąte miejsce i zbliżył się do Halvora Egnera Graneruda w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Jeszcze lepiej poszło Kubackiemu w konkursie duetów, w którym partnerował mu Piotr Żyła (19. miejsce w konkursie indywidualnym). W drugiej kolejce objęli prowadzenie i nie oddali go do samego końca. Nad drugimi Austriakami (Tschofenig i Krat) mieli 13,2 punktu przewagi, a nad trzecimi Japończykami (Kobayashi i Nakamura) 24,1 pkt. Dobrą formę będą chcieli potwierdzić w niedzielnych zawodach.

W niedzielnym konkursie poza Żyłą i Kubackim będą mieli okazję wystartować też Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch oraz Jan Habdas - jeśli przejdą kwalifikacje. W sobotę najlepiej poszło pierwszemu z wymienionych, który był 13. Wąsek zajął 36., a Pilch 41. miejsce. Habdas nie przeszedł kwalifikacji i ostatecznie był 52.

Puchar Świata w Lake Placid. O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać? Transmisja TV, steram online

Niedzielny konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lake Placid rozpocznie się o godzinie 16:15 czasu polskiego. Transmisję będzie można obejrzeć w telewizji na kanałach TVN oraz Eurosport 1, dostępny będzie także stream online w Eurosporcie Extra w serwisie Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.