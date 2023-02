Najcenniejsze polskie zwycięstwo w sezonie. Gest Thurnbichlera mówi wszystko

Nie przeszkodziły im silne podmuchy za progiem, rywale straszący formą kilka godzin wcześniej w pierwszym konkursie i fakt, że na skoczni w Lake Placid oddali najmniej skoków. Piotr Żyła i Dawid Kubacki w zawodach rozgrywanych w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu oddawali nie zawsze najdłuższe, ale za to najrówniejsze skoki i wygrali pierwszy konkurs duetów w historii Pucharu Świata. Za Polakami znaleźli się Austriacy i Japończycy.

Thurnbichler wymachiwał zaciśniętą pięścią, a Polacy skakali z radości. Wreszcie

Na początku wydawało się, że w zasięgu Polaków jest przede wszystkim podium. Prowadzili Austriacy i to z dość wyraźną przewagą - Żyła i Kubacki po pierwszej serii tracili do nich 11,1 punktu. Zapowiadała się walka o zwycięstwo, ale potrzeba było odwrócenia ról i świetnych skoków Polaków.

Te pojawiły się w drugiej rundzie. To wtedy zawodnicy trenera Thomasa Thurnbichlera zyskali najwięcej, a po próbie na 127 metrów Dawida Kubackiego Austriak wymownie, kilkukrotnie mocno wymachiwał zaciśniętą pięścią. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w pierwszej serii poleciał jeszcze o metr dalej, ale ta radość szkoleniowca dotyczyła przede wszystkim sytuacji w konkursie. Piotr Żyła wcześniej dołożył 122,5 metra, a wyraźnie osłabli Austriacy - spadli na czwarte miejsce i łącznie stracili do Polaków aż 17 metrów.

Głównymi rywalami Polaków do zwycięstwa zostali Niemcy - Karl Geiger i Andreas Wellinger, ale brakowało im do Żyły i Kubackiego 11,2 punktu. Na skok przed zakończeniem rywalizacji po bombie Żyły na 127,5 metra to było już 15,8 punktu. A skończyło się ich katastrofą - Andreas Wellinger wylądował na 122. metrze i Niemcy wypadli z podium. A w polskiej ekipie przyszła euforia po zwycięstwie o 13,2 punktu nad Austrią. Radość była tak w przypadku podskakujących Żyły i Kubackiego, jak i setek kibiców z amerykańskiej Polonii pod skocznią w Lake Placid. Nareszcie dostali powody do świętowania.

To prawdopodobnie najcenniejsze polskie zwycięstwo w tym sezonie. Wszystko ze względu na okoliczności. Poprzednich pięciu wygranych Dawida Kubackiego i jego wysokiej pozycji w walce o Kryształową Kulę oczywiście na nic byśmy nie zamienili, ale zdarzyły się na początku zimy, daleko przed najważniejszą imprezą sezonu. Na kolejnego "Mazurka Dąbrowskiego" na podium trzeba było czekać 38 dni i 12 konkursów, ale było warto.

Bo był odgrywany w najlepszym możliwym momencie. Przez ostatnie trzy tygodnie można było mieć wiele obaw - o technikę skoków czołowych Polaków, o to, że odskakują im rywale, że nie widać poprawy i przede wszystkim, że nadciągają mistrzostwa świata w Planicy. Teraz do pierwszego konkursu na normalnej skoczni w Słowenii zostało trzynaście dni, a Kubacki i Żyła oddali swoje najlepsze skoki od dłuższego czasu. Zwłaszcza ten pierwszy.

Oczywiście, w Planicy nie będzie medali za skoki duetów. Na MŚ nie przewidziano rywalizacji w nowym formacie konkursów, ale to nieważne. Zastrzyk pewności siebie po ostatnich dniach niepewności wobec formy Polaków dadzą sporo spokoju i rozbudzą apetyty. Po rozregulowaniu w technice skoków na mamucie Kulm i porażce w nierównej walce z trudnymi warunkami w Willingen można było mieć obawy, wręcz bić na alarm. Zwycięstwo w Lake Placid pokazuje jednak odmianę w skokach Polaków i że są w czołówce.

Teraz trzeba ten wynik jeszcze potwierdzić kolejnymi dobrymi rezultatami. Można jednak odetchnąć, bo to był najlepszy występ Polaków, jaki można sobie było w tym momencie wymarzyć. Inni w konkursie duetów skakali bardzo nierówno. I jeśli okaże się, że to oni teraz będą mieć problemy, a Polacy rosnąć, to z twarzy Thomasa Thurnbichlera uśmiech, który pojawił się w sobotę w Lake Placid może jeszcze długo nie schodzić. Oby co najmniej do 4 marca i powrotu z MŚ w Planicy. Niech to zwycięstwo będzie impulsem do utrzymania formy.